شادي زارع يحتفل بعقد قرانه
في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.
وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.
شادي زارع يحتفل بعقد قرانه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-04
في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.
وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.
04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
08:39 PM
شادي زارع يحتفل بعقد قرانه
في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.
وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.
"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.