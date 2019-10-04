شادي زارع يحتفل بعقد قرانه

‎في ليلة ملأتها الفرحة، احتفل عميد كلية الطب بجامعة جدة، الدكتور شادي بن طلال زارع، بعقد قرانه على الآنسة جواهر عبدالقادر قابل.

وقد حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي ووجهاء المجتمع، والأكاديميين والأطباء والأهل والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات.

"سبق" تقدم التهاني والتبريكات للعريسين.

