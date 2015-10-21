النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"

رصد إحصائي للفترة بين 2016 و2020م يكشف عن نمو سنوي 1.9%

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المعني ببيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون الرسمية- عن تطور حجم #السكان في #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2020م؛ وذلك عبر إنفوجراف.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في عام 2016 أكثر من 53.4 مليون نسمة، مقارنةً بارتفاع وصل بإجمالي السكان في دول المجلس إلى 54.9 مليون نسمة في عام 2017م.

ورصد الإنفوجراف ارتفاع عدد السكان من 56.1 إلى 57.1 مليون نسمة في عامي 2018م و2019م على التوالى؛ ليصل إلى 57.6 مليون نسمة في 2020.

وأشار الحساب إلى أن متوسط النمو السكاني السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ خلال تلك الفترة (2016: 2020 م) 1.9%.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"
سبق

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المعني ببيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون الرسمية- عن تطور حجم #السكان في #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2020م؛ وذلك عبر إنفوجراف.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في عام 2016 أكثر من 53.4 مليون نسمة، مقارنةً بارتفاع وصل بإجمالي السكان في دول المجلس إلى 54.9 مليون نسمة في عام 2017م.

ورصد الإنفوجراف ارتفاع عدد السكان من 56.1 إلى 57.1 مليون نسمة في عامي 2018م و2019م على التوالى؛ ليصل إلى 57.6 مليون نسمة في 2020.

وأشار الحساب إلى أن متوسط النمو السكاني السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ خلال تلك الفترة (2016: 2020 م) 1.9%.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
10:16 AM

إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات"

رصد إحصائي للفترة بين 2016 و2020م يكشف عن نمو سنوي 1.9%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,139

كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية -المعني ببيانات ومعلومات وإحصاءات دول مجلس التعاون الرسمية- عن تطور حجم #السكان في #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية في الفترة ما بين عام 2016 وحتى 2020م؛ وذلك عبر إنفوجراف.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بلغ في عام 2016 أكثر من 53.4 مليون نسمة، مقارنةً بارتفاع وصل بإجمالي السكان في دول المجلس إلى 54.9 مليون نسمة في عام 2017م.

ورصد الإنفوجراف ارتفاع عدد السكان من 56.1 إلى 57.1 مليون نسمة في عامي 2018م و2019م على التوالى؛ ليصل إلى 57.6 مليون نسمة في 2020.

وأشار الحساب إلى أن متوسط النمو السكاني السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ خلال تلك الفترة (2016: 2020 م) 1.9%.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,219
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,660
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,967
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,080

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة