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من اليوم.. ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات

المركز الوطني للأرصاد: تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول #الأمطار الرعدية بإذن الله، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم.. ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول #الأمطار الرعدية بإذن الله، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
09:57 AM

من اليوم.. ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على المرتفعات

المركز الوطني للأرصاد: تستمر الحالة حتى نهاية الأسبوع الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
6,942

توقع المركز الوطني للأرصاد ازدياد فرص هطول #الأمطار الرعدية بإذن الله، اعتبارًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري، على مرتفعات مناطق #عسير #جازان #الباحة #مكة_المكرمة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على طول سواحل البحر الأحمر.

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