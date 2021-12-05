مدير تعليم سراة عبيدة يتابع ميدانيًّا انطلاقة الفصل الدراسي الثاني

العلكمي تَجَول بالقاعات الدراسية واطلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية

شَهدت مدارس سراة عبيدة، اليوم (الأحد)، عودةً جادةً لطلابها وطالباتها الذين انتظموا في حصص وفعاليات اليوم الدراسي الأول، عقب عودتهم من إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤٣هـ.

ووقف مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، ميدانيًّا على انطلاق الدراسة بمتوسطة ابن الأثير وثانوية الإمام عبدالعزيز بن محمد؛ حيث تَجَول في القاعات الدراسية، واطلع على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المدرسة، وتخللت الزيارةَ جولةٌ على مرافق المدرسة للاطمئنان على جاهزيتها للعملية التعليمية.

وأثنى "العلكمي" في ختام زيارته على جهود مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، وعلى الهمم العالية والبداية المميزة والانطلاقة الجادة والجهود التنظيمية والفنية الرائعة؛ مؤكدًا أن نسبة الحضور والانضباط -وفقًا للرصد الميداني من قِبَل المشرفين والمشرفات- كانت عالية؛ مضيفًا أن القيادات التعليمية والإشرافية تَواجدت في الميدان لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.

وأشار إلى حرص الإدارة على البداية الجادة والقوية ومواصلة الجهود لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة الخطط والأهداف التي تسعى وزارة التعليم لتحقيقها ضمن الرؤية الوطنية الطموحة 2030م.