"محافظ الأفلاج" يلتقي أعضاء لجان خرص التمور

شدد عليهم مباشرة الأعمال في مواعيدها المحددة

الْتقى محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمكتبه بالمحافظة، اليوم، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه محمد الحمدان، ومدير مكتب وزارة المالية بالمحافظة عبدالرحمن العرجاني، وأعضاء لجان خرص ثمار النخيل.

وناقش "الهزاني" مع لجان خرص ثمار النخيل المكلفين من وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والمالية، رئيس اللجنة الأولى عبدالله الدوسري، ورئيس اللجنة الثانية بدر الصخابرة، جدول أعمال اللجان.

وشدد على اللجان بمباشرة أعمالها في مواعيدها المحددة والاهتمام فيما أوكل إليهم من مهام والإخلاص، وتوخي الحرص في التقدير وفق ما لديهم من تعليمات. وأكد على رؤساء المراكز، حث المزراعين للتعاون مع لجان الخرص وتسهيل مهامهم.