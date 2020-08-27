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شاهد.. "مدارس ينبع الصناعية" تُنهي تسليم الكتب والمقررات للطلاب

وفق منهجية وجداول زمنية مع تطبيق الاحترازات الوقائية من "كورونا"

أنهت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، تسليم الكتب والمقررات الدراسية لأولياء أمور طلاب مدارس ينبع الصناعية وفق الجداول الخاصة لمواعيد صرف الكتب؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عمليات التسليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرت عملية التسليم وفق منهجية وجداول زمنية معينة تم الإعلان عنها عبر منصات المدارس الإلكترونية، إضافة إلى رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب؛ فيما نفذت القيادات التعليمية العديد من الزيارات الميدانية للمدارس؛ للوقوف على آلية التوزيع والاطلاع على مبادرات مدارس ينبع الصناعية حول برامج التعليم عن بُعد، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية أو الجزئية، ورفع مستوى التجهيزات الفنية والتقنية لمنصة "مدرستي"؛ لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل جد واجتهاد.

وتُعد منصة "مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم بديلًا تعليميًّا تفاعليًّا للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول؛ لتقديم العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.

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شاهد.. "مدارس ينبع الصناعية" تُنهي تسليم الكتب والمقررات للطلاب
سبق

أنهت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، تسليم الكتب والمقررات الدراسية لأولياء أمور طلاب مدارس ينبع الصناعية وفق الجداول الخاصة لمواعيد صرف الكتب؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عمليات التسليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرت عملية التسليم وفق منهجية وجداول زمنية معينة تم الإعلان عنها عبر منصات المدارس الإلكترونية، إضافة إلى رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب؛ فيما نفذت القيادات التعليمية العديد من الزيارات الميدانية للمدارس؛ للوقوف على آلية التوزيع والاطلاع على مبادرات مدارس ينبع الصناعية حول برامج التعليم عن بُعد، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية أو الجزئية، ورفع مستوى التجهيزات الفنية والتقنية لمنصة "مدرستي"؛ لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل جد واجتهاد.

وتُعد منصة "مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم بديلًا تعليميًّا تفاعليًّا للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول؛ لتقديم العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:21 AM

شاهد.. "مدارس ينبع الصناعية" تُنهي تسليم الكتب والمقررات للطلاب

وفق منهجية وجداول زمنية مع تطبيق الاحترازات الوقائية من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أنهت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع، تسليم الكتب والمقررات الدراسية لأولياء أمور طلاب مدارس ينبع الصناعية وفق الجداول الخاصة لمواعيد صرف الكتب؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عمليات التسليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرت عملية التسليم وفق منهجية وجداول زمنية معينة تم الإعلان عنها عبر منصات المدارس الإلكترونية، إضافة إلى رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب؛ فيما نفذت القيادات التعليمية العديد من الزيارات الميدانية للمدارس؛ للوقوف على آلية التوزيع والاطلاع على مبادرات مدارس ينبع الصناعية حول برامج التعليم عن بُعد، والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مكمل لعمليات التعليم الحضورية أو الجزئية، ورفع مستوى التجهيزات الفنية والتقنية لمنصة "مدرستي"؛ لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل جد واجتهاد.

وتُعد منصة "مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم بديلًا تعليميًّا تفاعليًّا للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول؛ لتقديم العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.

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