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مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟

يشمل قرار السلطات منح المصل للمهاجرين غير الرسميين

بينما لا تزال معظم دول العالم تحصّن المسنين، وأفراد الطواقم الطبية فقط، تعطي مدينة سنترال فولز الأمريكية اللقاح لكل من هم فوق سن 18 عاماً؛ وذلك بسبب تضررها الكبير من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في ولاية رود آيلاند جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في رود آيلاند.

وتوصي هذه الولاية الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً، لكن مدينة سنترال فولز تعتمد قراراً خاصاً بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة، حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد، ويتحدر 66 في المائة من سكان المدينة من أمريكا اللاتينية، بينما 13 في المائة سود.

وسجلت سنترال فولز أعلى نسبة حالات إيجابية لجهة الإصابة بـ"كوفيد" ودخول إلى المستشفى في رود آيلاند.

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مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟
سبق

بينما لا تزال معظم دول العالم تحصّن المسنين، وأفراد الطواقم الطبية فقط، تعطي مدينة سنترال فولز الأمريكية اللقاح لكل من هم فوق سن 18 عاماً؛ وذلك بسبب تضررها الكبير من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في ولاية رود آيلاند جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في رود آيلاند.

وتوصي هذه الولاية الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً، لكن مدينة سنترال فولز تعتمد قراراً خاصاً بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة، حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد، ويتحدر 66 في المائة من سكان المدينة من أمريكا اللاتينية، بينما 13 في المائة سود.

وسجلت سنترال فولز أعلى نسبة حالات إيجابية لجهة الإصابة بـ"كوفيد" ودخول إلى المستشفى في رود آيلاند.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
07:04 PM

مدينة أمريكية تعطي لقاح كورونا لكل متجاوزي عمر 18 سنة.. ما السبب؟

يشمل قرار السلطات منح المصل للمهاجرين غير الرسميين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بينما لا تزال معظم دول العالم تحصّن المسنين، وأفراد الطواقم الطبية فقط، تعطي مدينة سنترال فولز الأمريكية اللقاح لكل من هم فوق سن 18 عاماً؛ وذلك بسبب تضررها الكبير من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتضم سنترال فولز البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة في ولاية رود آيلاند جالية كبيرة من المتحدرين من أمريكا اللاتينية بينهم الكثير من المهاجرين غير المسجلين رسمياً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وهذه المدينة من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولايات المتحدة، وهي إحدى المناطق الأكثر تضرراً بالوباء في رود آيلاند.

وتوصي هذه الولاية الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بإعطاء اللقاح إلى المجموعات الأكثر عرضة للمرض مثل الطواقم الطبية والأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 75 عاماً، لكن مدينة سنترال فولز تعتمد قراراً خاصاً بها يقوم على فتح مجال التلقيح أمام جميع البالغين.

وانتشر الوباء بسرعة كبيرة في مدينة سنترال فولز المكتظة، حيث تقيم عادة عدة عائلات في مسكن واحد، ويتحدر 66 في المائة من سكان المدينة من أمريكا اللاتينية، بينما 13 في المائة سود.

وسجلت سنترال فولز أعلى نسبة حالات إيجابية لجهة الإصابة بـ"كوفيد" ودخول إلى المستشفى في رود آيلاند.

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