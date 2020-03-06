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حساب "أمانة مكة" لمغرد طالب بحل مشكلة المنح: تم إيصال صوتك

وعد بتوصيل صوت المتضررين إلى المسؤولين

وعد حساب أمانة العاصمة المقدسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإيصال صوت المتضررين من عدم تسلُّم مِنحهم بـ"مخطط ولي العهد 9" إلى المسؤولين والجهة المختصة في الأمانة.

جاء ذلك في رد على شكوى، رفعها أحد المغردين، بعد تغريدة بثتها أمانة محافظة جدة، وجهتها لأصحاب المنح في المحافظة، معلنة البدء بتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي؛ إذ قال: "‏بوادر طيبة من أمانة جدة، فهل أمانة العاصمة المقدسة تبادر بالمبادرة نفسها، وتمنح الممنوحين المنح لديها؟ إلى الآن أمرهم معلق".

وقالت الأمانة في ردها: ‎‎نود إحاطتك أخي الكريم بأنه تم إيصال صوتك، ونسعد بخدمتك في كل وقت".

وكانت أمانة محافظة جدة قد دعت المواطنين ممن صدرت لهم تلك الأوامر من عام 1436ه إلى عام 1440ه لتحديث بياناتهم تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي، وهي التغريدة والدعوة التي حركت أصحاب المنح بمكة المكرمة داعين أمانة العاصمة المقدسة إلى أن تحذو حذو أمانة جدة في تنفيذ طلبات المنح لهم بمكة المكرمة.

أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب "أمانة مكة" لمغرد طالب بحل مشكلة المنح: تم إيصال صوتك
سبق

وعد حساب أمانة العاصمة المقدسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإيصال صوت المتضررين من عدم تسلُّم مِنحهم بـ"مخطط ولي العهد 9" إلى المسؤولين والجهة المختصة في الأمانة.

جاء ذلك في رد على شكوى، رفعها أحد المغردين، بعد تغريدة بثتها أمانة محافظة جدة، وجهتها لأصحاب المنح في المحافظة، معلنة البدء بتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي؛ إذ قال: "‏بوادر طيبة من أمانة جدة، فهل أمانة العاصمة المقدسة تبادر بالمبادرة نفسها، وتمنح الممنوحين المنح لديها؟ إلى الآن أمرهم معلق".

وقالت الأمانة في ردها: ‎‎نود إحاطتك أخي الكريم بأنه تم إيصال صوتك، ونسعد بخدمتك في كل وقت".

وكانت أمانة محافظة جدة قد دعت المواطنين ممن صدرت لهم تلك الأوامر من عام 1436ه إلى عام 1440ه لتحديث بياناتهم تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي، وهي التغريدة والدعوة التي حركت أصحاب المنح بمكة المكرمة داعين أمانة العاصمة المقدسة إلى أن تحذو حذو أمانة جدة في تنفيذ طلبات المنح لهم بمكة المكرمة.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
10:58 PM

حساب "أمانة مكة" لمغرد طالب بحل مشكلة المنح: تم إيصال صوتك

وعد بتوصيل صوت المتضررين إلى المسؤولين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,209

وعد حساب أمانة العاصمة المقدسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بإيصال صوت المتضررين من عدم تسلُّم مِنحهم بـ"مخطط ولي العهد 9" إلى المسؤولين والجهة المختصة في الأمانة.

جاء ذلك في رد على شكوى، رفعها أحد المغردين، بعد تغريدة بثتها أمانة محافظة جدة، وجهتها لأصحاب المنح في المحافظة، معلنة البدء بتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي؛ إذ قال: "‏بوادر طيبة من أمانة جدة، فهل أمانة العاصمة المقدسة تبادر بالمبادرة نفسها، وتمنح الممنوحين المنح لديها؟ إلى الآن أمرهم معلق".

وقالت الأمانة في ردها: ‎‎نود إحاطتك أخي الكريم بأنه تم إيصال صوتك، ونسعد بخدمتك في كل وقت".

وكانت أمانة محافظة جدة قد دعت المواطنين ممن صدرت لهم تلك الأوامر من عام 1436ه إلى عام 1440ه لتحديث بياناتهم تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لتنفيذ طلبات المنح الصادرة لهم من المقام السامي، وهي التغريدة والدعوة التي حركت أصحاب المنح بمكة المكرمة داعين أمانة العاصمة المقدسة إلى أن تحذو حذو أمانة جدة في تنفيذ طلبات المنح لهم بمكة المكرمة.

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