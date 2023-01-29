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"تعليم الطائف" يتصدر التسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ بـ2697 طالباً وطالبة

جدة حلت ثانياً والقنفذة ثالثاً في المرحلة الأولى

تصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إدارات التعليم بالمملكة في سير المرحلة الأولى لتسجيل المشاركين من الطلاب والطالبات لمدارس التعليم العام "المرحلة الثانوية" من حكومية وأهلية وعالمية وتربية خاصة، وذلك بتسجيل 2697 طالباً وطالبة من 1928 مدرسة، تليها إدارة تعليم جدة بـ2369 طالباً وطالبة من 3029 مدرسة، ثم القنفذة بـ 2101 طالب وطالبة من 736 مدرسة، وذلك من أصل 40 إدارة تعليمية بمختلف المحافظات بمناطق المملكة.

في حين لم تسجل الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج أي طالب وطالبة للمشاركة في الأولمبياد، وذلك خلال المنصة الإلكترونية على الرابط www.historyolympiad.sa، استعداداً للمرحلة الثانية بتحديد أفضل 1500 طالب وطالبة وحضور المتأهلين في مراكز "قياس"، لتأهل 150 طالباً وطالبة للمرحلة الثالثة، واختيار 16 طالباً وطالبة للتصفيات النهائية، واستضافتهم في مدينة جدة، وإقامة حلقة تلفزيونية مسجلة وفق نظام الإجابات السريعة للتنافس على المراكز الأول والثاني والثالث.

وأهابت دارة الملك عبدالعزيز بالطلاب والطالبات اغتنام التسجيل الذي مازال مستمراً في تلك المنافسة، وحفزت إدارات التعليم على رفع سقف مشاركات طلابها وطالباتها في تلك المسابقة العلمية ذات الأبعاد التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية المملكة 2030، منوهة بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس لإظهار الأولمبياد كبيئة تصنع التنافس بطريقة إبداعية بين المتسابقين في المعلومات التاريخية عن المملكة والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين.

وأكدت أن الأولمبياد الذي يقدم محتوى معرفياً مهارياً ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي تاريخ العالم، وتحقيق أهداف تفصيلية تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإدراك الجوانب الأخرى من التاريخ الوطني سواء الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وجوانب من تاريخ حضارات العالم.

ولفتت الدارة إلى أن تلك التظاهرة التنافسية الطلابية تعمل على تحفيز الطلبة للقراءة في التاريخ لأهميته في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في التاريخ الوطني والدولي مع تهيئة الطلبة للمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، حيث تركز موضوعات الأولمبياد على المعلومات التاريخية للمملكة والعالم العربي والدولي في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الطائف" يتصدر التسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ بـ2697 طالباً وطالبة
سبق

تصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إدارات التعليم بالمملكة في سير المرحلة الأولى لتسجيل المشاركين من الطلاب والطالبات لمدارس التعليم العام "المرحلة الثانوية" من حكومية وأهلية وعالمية وتربية خاصة، وذلك بتسجيل 2697 طالباً وطالبة من 1928 مدرسة، تليها إدارة تعليم جدة بـ2369 طالباً وطالبة من 3029 مدرسة، ثم القنفذة بـ 2101 طالب وطالبة من 736 مدرسة، وذلك من أصل 40 إدارة تعليمية بمختلف المحافظات بمناطق المملكة.

في حين لم تسجل الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج أي طالب وطالبة للمشاركة في الأولمبياد، وذلك خلال المنصة الإلكترونية على الرابط www.historyolympiad.sa، استعداداً للمرحلة الثانية بتحديد أفضل 1500 طالب وطالبة وحضور المتأهلين في مراكز "قياس"، لتأهل 150 طالباً وطالبة للمرحلة الثالثة، واختيار 16 طالباً وطالبة للتصفيات النهائية، واستضافتهم في مدينة جدة، وإقامة حلقة تلفزيونية مسجلة وفق نظام الإجابات السريعة للتنافس على المراكز الأول والثاني والثالث.

وأهابت دارة الملك عبدالعزيز بالطلاب والطالبات اغتنام التسجيل الذي مازال مستمراً في تلك المنافسة، وحفزت إدارات التعليم على رفع سقف مشاركات طلابها وطالباتها في تلك المسابقة العلمية ذات الأبعاد التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية المملكة 2030، منوهة بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس لإظهار الأولمبياد كبيئة تصنع التنافس بطريقة إبداعية بين المتسابقين في المعلومات التاريخية عن المملكة والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين.

وأكدت أن الأولمبياد الذي يقدم محتوى معرفياً مهارياً ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي تاريخ العالم، وتحقيق أهداف تفصيلية تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإدراك الجوانب الأخرى من التاريخ الوطني سواء الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وجوانب من تاريخ حضارات العالم.

ولفتت الدارة إلى أن تلك التظاهرة التنافسية الطلابية تعمل على تحفيز الطلبة للقراءة في التاريخ لأهميته في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في التاريخ الوطني والدولي مع تهيئة الطلبة للمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، حيث تركز موضوعات الأولمبياد على المعلومات التاريخية للمملكة والعالم العربي والدولي في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:01 PM
اخر تعديل
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:19 PM

"تعليم الطائف" يتصدر التسجيل في الأولمبياد الوطني للتاريخ بـ2697 طالباً وطالبة

جدة حلت ثانياً والقنفذة ثالثاً في المرحلة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تصدرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف إدارات التعليم بالمملكة في سير المرحلة الأولى لتسجيل المشاركين من الطلاب والطالبات لمدارس التعليم العام "المرحلة الثانوية" من حكومية وأهلية وعالمية وتربية خاصة، وذلك بتسجيل 2697 طالباً وطالبة من 1928 مدرسة، تليها إدارة تعليم جدة بـ2369 طالباً وطالبة من 3029 مدرسة، ثم القنفذة بـ 2101 طالب وطالبة من 736 مدرسة، وذلك من أصل 40 إدارة تعليمية بمختلف المحافظات بمناطق المملكة.

في حين لم تسجل الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج أي طالب وطالبة للمشاركة في الأولمبياد، وذلك خلال المنصة الإلكترونية على الرابط www.historyolympiad.sa، استعداداً للمرحلة الثانية بتحديد أفضل 1500 طالب وطالبة وحضور المتأهلين في مراكز "قياس"، لتأهل 150 طالباً وطالبة للمرحلة الثالثة، واختيار 16 طالباً وطالبة للتصفيات النهائية، واستضافتهم في مدينة جدة، وإقامة حلقة تلفزيونية مسجلة وفق نظام الإجابات السريعة للتنافس على المراكز الأول والثاني والثالث.

وأهابت دارة الملك عبدالعزيز بالطلاب والطالبات اغتنام التسجيل الذي مازال مستمراً في تلك المنافسة، وحفزت إدارات التعليم على رفع سقف مشاركات طلابها وطالباتها في تلك المسابقة العلمية ذات الأبعاد التي تنبثق رؤيتها من تعزيز الانتماء الوطني مرتكزة على رؤية المملكة 2030، منوهة بالشراكة الفاعلة مع وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس لإظهار الأولمبياد كبيئة تصنع التنافس بطريقة إبداعية بين المتسابقين في المعلومات التاريخية عن المملكة والتاريخ الدولي، من خلال أسئلة محددة وآليات منظمة بإشراف نخبة من المختصين.

وأكدت أن الأولمبياد الذي يقدم محتوى معرفياً مهارياً ينبثق من غرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني، وتعميق المعرفة بجوانب مختلفة من تاريخ المملكة، والمحافظة على إرثها الثقافي والحضاري، والاطلاع على التاريخ العالمي تاريخ العالم، وتحقيق أهداف تفصيلية تتمثل في تنمية الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وإدراك الجوانب الأخرى من التاريخ الوطني سواء الثقافي أو الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي وجوانب من تاريخ حضارات العالم.

ولفتت الدارة إلى أن تلك التظاهرة التنافسية الطلابية تعمل على تحفيز الطلبة للقراءة في التاريخ لأهميته في حاضر الأمة ومستقبلها، وتوفير البيئة التنافسية التي تحفز الطلبة على القراءة في التاريخ الوطني والدولي مع تهيئة الطلبة للمشاركة وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، حيث تركز موضوعات الأولمبياد على المعلومات التاريخية للمملكة والعالم العربي والدولي في المجالات الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحضارية، والرياضية، والسير والأعلام، والموروث الشعبي، والعلوم والتكنولوجيا.

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