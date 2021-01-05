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"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة المدينة" تنفّذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية خلال 2020م

استفاد منها 36 ألف مريض من أصحاب الحالات الحرجة

نفّذت صحة المدينة المنورة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام 2020م؛ حيث استفاد منها 36000 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأضافت صحة المدينة المنورة أنها وفّرت رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول للمنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.

صحة المدينة المنورة برنامج الرعاية المنزلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة المدينة" تنفّذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية خلال 2020م
سبق

نفّذت صحة المدينة المنورة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام 2020م؛ حيث استفاد منها 36000 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأضافت صحة المدينة المنورة أنها وفّرت رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول للمنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
04:38 PM

"صحة المدينة" تنفّذ أكثر من 67 ألف زيارة منزلية خلال 2020م

استفاد منها 36 ألف مريض من أصحاب الحالات الحرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت صحة المدينة المنورة 67065 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال العام 2020م؛ حيث استفاد منها 36000 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأضافت صحة المدينة المنورة أنها وفّرت رعاية صحية ومتابعة مستمرة وشاملة للمرضى الذين تحول حالاتهم الحرجة دون الوصول للمنشآت الصحية، وذلك في أماكن إقامتهم.

يذكر أن وزارة الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل: الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات: التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.

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