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الطيران المدني: فرص وظيفية كبرى بالهيئة.. و"سبق" تنشر الشروط

المتدرّب سيحصل على مكافأة شهرية مميزة وسكن خاص وتأمين طبي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف في تخصص الطيران، وللتقديم على الموقع saca.edu.sa ، وسيحصل المتدرب على مكافأة شهرية مميزة وسكن خاص وتأمين طبي، على أن يعين الناجح والمتخطي لفترة التدريب في الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

وصرح المتحدث الإعلامي للهيئة إبراهيم الروساء، بأن الفرص التدريبية للهيئة والمقدمة للمواطنين والشباب تعد دعمًا مباشرًا لبرنامج توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية السعودية، التي تعد ضمن أفضل النماذج البشرية في قطاع الطيران.


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الطيران المدني: فرص وظيفية كبرى بالهيئة.. و"سبق" تنشر الشروط
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف في تخصص الطيران، وللتقديم على الموقع saca.edu.sa ، وسيحصل المتدرب على مكافأة شهرية مميزة وسكن خاص وتأمين طبي، على أن يعين الناجح والمتخطي لفترة التدريب في الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

وصرح المتحدث الإعلامي للهيئة إبراهيم الروساء، بأن الفرص التدريبية للهيئة والمقدمة للمواطنين والشباب تعد دعمًا مباشرًا لبرنامج توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية السعودية، التي تعد ضمن أفضل النماذج البشرية في قطاع الطيران.


30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
11:05 PM

الطيران المدني: فرص وظيفية كبرى بالهيئة.. و"سبق" تنشر الشروط

المتدرّب سيحصل على مكافأة شهرية مميزة وسكن خاص وتأمين طبي

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خالد خليل - الرياض
5
7,703

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية للالتحاق ببرامج التدريب المنتهي بالتوظيف في تخصص الطيران، وللتقديم على الموقع saca.edu.sa ، وسيحصل المتدرب على مكافأة شهرية مميزة وسكن خاص وتأمين طبي، على أن يعين الناجح والمتخطي لفترة التدريب في الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التي تعمل تحت مظلتها.

وصرح المتحدث الإعلامي للهيئة إبراهيم الروساء، بأن الفرص التدريبية للهيئة والمقدمة للمواطنين والشباب تعد دعمًا مباشرًا لبرنامج توطين الوظائف والاستفادة من الكوادر الوطنية السعودية، التي تعد ضمن أفضل النماذج البشرية في قطاع الطيران.


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