النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير جامعة جازان: كلمة الملك تحملنا مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم

أشاد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي وجهها للمواطنين والمقيمين، وقال: "أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، بحرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء".

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحملنا مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على الأرض السعودية، وستكون أساسًا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة.

وأضاف أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد الدكتور القحطاني أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيًا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.

وفي ختام تصريحه، سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير، العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يصرف عن الوطن كل مكروه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد جامعة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير جامعة جازان: كلمة الملك تحملنا مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم
سبق

أشاد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي وجهها للمواطنين والمقيمين، وقال: "أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، بحرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء".

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحملنا مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على الأرض السعودية، وستكون أساسًا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة.

وأضاف أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد الدكتور القحطاني أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيًا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.

وفي ختام تصريحه، سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير، العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يصرف عن الوطن كل مكروه.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
02:04 AM

مدير جامعة جازان: كلمة الملك تحملنا مسؤولية كبرى في ظرف تاريخي مهم

A A A
فهد كاملي - جازان
0
488

أشاد مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بمضامين الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- والتي وجهها للمواطنين والمقيمين، وقال: "أكد خادم الحرمين الشريفين عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، بحرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء".

كما أشاد بما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة، يعززها وعي المواطن والمقيم باتباع والتزام التعليمات لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد مدير الجامعة أن كلمة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تحملنا مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على الأرض السعودية، وستكون أساسًا ومنهج عمل للجامعة في هذه المرحلة.

وأضاف أن جامعة جازان ستواصل عملها وبذل أقصى الجهد، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الجائحة العالمية، والحد من آثارها، بما تمتلكه من إمكانات مادية وبشرية، وبتوجيهات مباشرة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وأكد الدكتور القحطاني أن الجامعة وإلى جانب دورها في تعزيز الوقاية من كورونا تواصل أعمالها في خدمة طلابها وطالباتها عبر مواصلة تعليمهم إلكترونيًا وعن بعد، وسط تفاعل ومنجزات كبرى تؤكد حرص شباب وشابات الوطن على تحمل مسؤوليتهم في مثل هذه الظروف.

وفي ختام تصريحه، سأل مدير الجامعة، الله العلي القدير، العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء وأن يصرف عن الوطن كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,403
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,939
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,818
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,051

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة