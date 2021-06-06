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لجنة التوطين تواصل جولاتها وترحّل العمالة المخالفة للأنظمة بالأفلاج

تستهدف تنظيم الأسواق والقضاء على التستر التجاري

تواصل لجنة التوطين بمحافظة الأفلاج أعمالها من خلال تنظيم عددٍ من الجولات الميدانية على المراكز والأسواق المختلفة بالمحافظة.

وصرح محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري بأن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض - حفظهما الله - بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية والقضاء على التستر التجاري.

وقد تمكنت اللجنة المشكلة من عدة جهات رقابية بالمحافظة من القبض على عددٍ من العمالة المخالفة للأنظمة والتعليمات وهم يمارسون البيع والشراء في أنشطة مقصورًا العمل فيها على المواطنين السعوديين وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

يُشار إلى أن لجنة التوطين يترأسها راشد العرجاني مشكلة من كل من (محافظة الأفلاج - بلدية الافلاج - الشرطة - مكتب العمل بالأفلاج - مكتب وزارة التجارة بالأفلاج).

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لجنة التوطين تواصل جولاتها وترحّل العمالة المخالفة للأنظمة بالأفلاج
سبق

تواصل لجنة التوطين بمحافظة الأفلاج أعمالها من خلال تنظيم عددٍ من الجولات الميدانية على المراكز والأسواق المختلفة بالمحافظة.

وصرح محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري بأن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض - حفظهما الله - بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية والقضاء على التستر التجاري.

وقد تمكنت اللجنة المشكلة من عدة جهات رقابية بالمحافظة من القبض على عددٍ من العمالة المخالفة للأنظمة والتعليمات وهم يمارسون البيع والشراء في أنشطة مقصورًا العمل فيها على المواطنين السعوديين وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

يُشار إلى أن لجنة التوطين يترأسها راشد العرجاني مشكلة من كل من (محافظة الأفلاج - بلدية الافلاج - الشرطة - مكتب العمل بالأفلاج - مكتب وزارة التجارة بالأفلاج).

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
09:11 PM

لجنة التوطين تواصل جولاتها وترحّل العمالة المخالفة للأنظمة بالأفلاج

تستهدف تنظيم الأسواق والقضاء على التستر التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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2,646

تواصل لجنة التوطين بمحافظة الأفلاج أعمالها من خلال تنظيم عددٍ من الجولات الميدانية على المراكز والأسواق المختلفة بالمحافظة.

وصرح محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن غالب المطيري بأن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض - حفظهما الله - بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية والقضاء على التستر التجاري.

وقد تمكنت اللجنة المشكلة من عدة جهات رقابية بالمحافظة من القبض على عددٍ من العمالة المخالفة للأنظمة والتعليمات وهم يمارسون البيع والشراء في أنشطة مقصورًا العمل فيها على المواطنين السعوديين وقد تم تسليمهم للجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

يُشار إلى أن لجنة التوطين يترأسها راشد العرجاني مشكلة من كل من (محافظة الأفلاج - بلدية الافلاج - الشرطة - مكتب العمل بالأفلاج - مكتب وزارة التجارة بالأفلاج).

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