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"الصويان" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية

أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد حافزًا نحو بذل المزيد من الجهود

رفع المهندس أحمد بن محمد الصويان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وأكد المهندس الصويان أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد حافزاً نحو بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسيرة النجاح التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وفي ظل الدعم غير المحدود من القيادة - أيدها الله - لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات الحكومية الرقمية، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

وسأل الصويان الله عز وجل التوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهامه وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مكانة المملكة على الصعيد العالمي، والمضي نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

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"الصويان" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية
سبق

رفع المهندس أحمد بن محمد الصويان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وأكد المهندس الصويان أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد حافزاً نحو بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسيرة النجاح التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وفي ظل الدعم غير المحدود من القيادة - أيدها الله - لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات الحكومية الرقمية، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

وسأل الصويان الله عز وجل التوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهامه وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مكانة المملكة على الصعيد العالمي، والمضي نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
03:51 PM

"الصويان" يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية

أكد أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد حافزًا نحو بذل المزيد من الجهود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع المهندس أحمد بن محمد الصويان، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

وأكد المهندس الصويان أن هذه الثقة الملكية الكريمة تُعد حافزاً نحو بذل المزيد من الجهود لمواصلة مسيرة النجاح التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة، وفي ظل الدعم غير المحدود من القيادة - أيدها الله - لمسيرة التحول الرقمي في المملكة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أسهمت خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات سريعة ساعدت في تأسيس بنية تحتية رقمية توفر بيانات دقيقة وتقارير ذات جودة عالية عبر الأنظمة والمنصات الحكومية الرقمية، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وإثراء تجربة المواطن من خلال خدمات رقمية استباقية ومتكاملة.

وسأل الصويان الله عز وجل التوفيق للقيام بمسؤولياته وتأدية مهامه وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في رفع مكانة المملكة على الصعيد العالمي، والمضي نحو تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

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