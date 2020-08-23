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"المدني" أنهى البحث.. مصرع 3 وإصابة 12 في انهيار منزل شعبي بجدة

"الفِرق" أخرجت 15 شخصاً من تحت الأنقاض ونُقلوا لمنطقة الفرز الطبي

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 بإصابات نُقلوا على أثرها للمستشفى من جرّاء الانهيار الذي حدث في منزل شعبي بحي الرويس بجدة، مساء أمس.

وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة قد أعلن اليوم، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الحادث الذي وقع بمنزل شعبي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المنزل مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص مفقودين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض.

وتابع: "وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تم إخراج ١٥ شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى".

وأوضح "الغامدي": "نتج عن الحادث ١٢ حالة إصابة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، و٣ حالات وفاة"، سائلاً الله لهم الرحمة والغفران.

الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المدني" أنهى البحث.. مصرع 3 وإصابة 12 في انهيار منزل شعبي بجدة
سبق

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 بإصابات نُقلوا على أثرها للمستشفى من جرّاء الانهيار الذي حدث في منزل شعبي بحي الرويس بجدة، مساء أمس.

وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة قد أعلن اليوم، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الحادث الذي وقع بمنزل شعبي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المنزل مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص مفقودين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض.

وتابع: "وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تم إخراج ١٥ شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى".

وأوضح "الغامدي": "نتج عن الحادث ١٢ حالة إصابة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، و٣ حالات وفاة"، سائلاً الله لهم الرحمة والغفران.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
12:10 PM

"المدني" أنهى البحث.. مصرع 3 وإصابة 12 في انهيار منزل شعبي بجدة

"الفِرق" أخرجت 15 شخصاً من تحت الأنقاض ونُقلوا لمنطقة الفرز الطبي

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عبدالله الراجحي - جدة
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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 12 بإصابات نُقلوا على أثرها للمستشفى من جرّاء الانهيار الذي حدث في منزل شعبي بحي الرويس بجدة، مساء أمس.

وكان الدفاع المدني بمحافظة جدة قد أعلن اليوم، انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في الحادث الذي وقع بمنزل شعبي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المنزل مكون من ثلاثة أداور؛ حيث باشرت الفرق عملها بالبحث تحت الأنقاض عن أشخاص مفقودين؛ وذلك باستخدام أجهزة البحث تحت الأنقاض.

وتابع: "وبرفع الأنقاض وتمشيط كامل الموقع تم إخراج ١٥ شخصاً من تحت الأنقاض ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي التي تم إنشاؤها بالموقع لفرز الحالات، ومن ثم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى".

وأوضح "الغامدي": "نتج عن الحادث ١٢ حالة إصابة نُقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، و٣ حالات وفاة"، سائلاً الله لهم الرحمة والغفران.

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