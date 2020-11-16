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السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفاً و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
سبق

سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفاً و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
04:56 PM

السنغال: 8 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت السنغال خلال الـ24 ساعة الماضية ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة جديدة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 15 ألفاً و801 إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي، إضافة إلى 329 حالة وفاة.

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