أمير الجوف يطمئن على صحة الجندي "الشراري"

تعرض للإصابة في الحد الجنوبي

زار أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، الجندي أول سعود بن الأسود دليمان الشراري, الذي تعرض للإصابة وهو في ميدان الشرف يؤدي واجبه بالحد الجنوبي للدفاع عن الوطن.

ونقل أمير المنطقة للمصاب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واطمأن على صحة المصاب الشراري.

وقد عبّر الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز عن اعتزازه بما قدمه الجندي أول الشراري من تضحيات للدفاع عن وطنه والذود عن أراضيه.

من جانبه أعرب الجندي أول سعود الشراري عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف على ما عبر عنه من مشاعر طيبه، مؤكداً أنه لا يألوا جهداً لتقديم المزيد من التضحيات فداء للدين والقيادة الرشيدة - أيدها الله - والوطن .