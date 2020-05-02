وأبانت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-02 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية. وأبانت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 03:01 PM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.. تستمر حتى السابعة مساء اليوم





A A A





1 مشاركة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأبانت "الأرصاد" أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.