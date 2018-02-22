آل الشيخ يوجّه بإطلاق ثلاثة سباقات سنوية للهجن

في الأحساء وتبوك ونجران

وجّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، بإطلاق ثلاثة سباقات سنوية للهجن في عدد من المدن، وهي على النحو التالي:

كأس الهيئة العامة للرياضة، في ميدان السيح بمحافظة الأحساء.

كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في ميدان تبوك بمنطقة تبوك.

كأس الاتحاد السعودي للهجن، في ميدان نجران منطقة نجران.

على أن يتم الإعلان رسميًا عن مواعيد السباقات الثلاثة وآليتها في وقت لاحق.