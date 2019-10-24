خياران أحلاهما مر.. إما أن تكره بريطانيا على "بريكست" وإما تذهب لانتخابات مبكرة

"جونسون" يضغط على المعارضة لتمرير الاتفاق

في محاولة من جانبه للضغط على المعارضة لتليين موقفها من "بريكست"، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الخميس): "إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ"رويترز"، عرض "جونسون" في رسالة إلى زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، أنه إذا وافق حزب العمال على الانتخابات، فإن الحكومة ستحاول تمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكر مصدر بمقر رئاسة الوزراء، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه "جونسون" على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.