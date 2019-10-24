النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خياران أحلاهما مر.. إما أن تكره بريطانيا على "بريكست" وإما تذهب لانتخابات مبكرة

"جونسون" يضغط على المعارضة لتمرير الاتفاق

في محاولة من جانبه للضغط على المعارضة لتليين موقفها من "بريكست"، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الخميس): "إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ"رويترز"، عرض "جونسون" في رسالة إلى زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، أنه إذا وافق حزب العمال على الانتخابات، فإن الحكومة ستحاول تمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكر مصدر بمقر رئاسة الوزراء، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه "جونسون" على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.

الاتحاد الأوروبي بريكست بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خياران أحلاهما مر.. إما أن تكره بريطانيا على "بريكست" وإما تذهب لانتخابات مبكرة
سبق

في محاولة من جانبه للضغط على المعارضة لتليين موقفها من "بريكست"، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الخميس): "إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ"رويترز"، عرض "جونسون" في رسالة إلى زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، أنه إذا وافق حزب العمال على الانتخابات، فإن الحكومة ستحاول تمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكر مصدر بمقر رئاسة الوزراء، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه "جونسون" على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:07 PM

خياران أحلاهما مر.. إما أن تكره بريطانيا على "بريكست" وإما تذهب لانتخابات مبكرة

"جونسون" يضغط على المعارضة لتمرير الاتفاق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
179

في محاولة من جانبه للضغط على المعارضة لتليين موقفها من "بريكست"، قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم (الخميس): "إذا كانت المعارضة ترغب في مزيد من الوقت لدراسة مشروع قانون اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، فإنها يجب أن توافق على إجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر"، في الوقت الذي كرر حزب العمال المعارض في بريطانيا رفضه لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يزيد من وتيرة الأزمة السياسية التي تعيشها بريطانيا بسبب ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لـ"رويترز"، عرض "جونسون" في رسالة إلى زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، أنه إذا وافق حزب العمال على الانتخابات، فإن الحكومة ستحاول تمرير مشروع قانون اتفاقية الانسحاب قبل حل البرلمان في 6 نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، ذكر مصدر بمقر رئاسة الوزراء، أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه "جونسون" على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة