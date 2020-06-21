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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

شاهد.. هكذا حددت أمانة الشرقية مواقع التباعد الاجتماعي

في كل الأماكن العامة والحدائق والكورنيشات والواجهات البحرية

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها الاحترازية والوقائية وتطبيق البروتوكولات البلدية، والتباعد الاجتماعي، والرقابة والتفتيش على كل المنشآت التجارية والغذائية، وكذلك المنشآت الصحية وغير الصحية، مع عودة الحياة الطبيعية؛ وذلك في كل الأماكن العامة والحدائق والكورنيشات والواجهات البحرية.

وفي هذا الإطار قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ وذلك برسم علامات إرشادية (دوائر التباعد الاجتماعي) في الواجهة البحرية والكورنيش بمحافظة الخبر، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات في عدد من الواجهات البحرية وكورنيشات مدن ومحافظات المنطقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن؛ وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية؛ للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، كما يأتي ضمن الإجراءات التي تنفذها الأمانة لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيشات والواجهات البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

الى هذا دعت الأمانة الجميعَ إلى الالتزام بكل التدابير والاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي ورفع نسبة الوعي؛ حرصًا منها على سلامة الجميع، كما أطلقت الأمانة العديد من العبارات التوعوية التي تحث الجميع على كيفية الالتزام بهذه التعليمات والتدابير، وكذلك توعية كل المنشآت بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع عودة الحياة لطبيعتها.

أمانة المنطقة الشرقية التباعد الاجتماعي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. هكذا حددت أمانة الشرقية مواقع التباعد الاجتماعي
سبق

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها الاحترازية والوقائية وتطبيق البروتوكولات البلدية، والتباعد الاجتماعي، والرقابة والتفتيش على كل المنشآت التجارية والغذائية، وكذلك المنشآت الصحية وغير الصحية، مع عودة الحياة الطبيعية؛ وذلك في كل الأماكن العامة والحدائق والكورنيشات والواجهات البحرية.

وفي هذا الإطار قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ وذلك برسم علامات إرشادية (دوائر التباعد الاجتماعي) في الواجهة البحرية والكورنيش بمحافظة الخبر، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات في عدد من الواجهات البحرية وكورنيشات مدن ومحافظات المنطقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن؛ وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية؛ للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، كما يأتي ضمن الإجراءات التي تنفذها الأمانة لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيشات والواجهات البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

الى هذا دعت الأمانة الجميعَ إلى الالتزام بكل التدابير والاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي ورفع نسبة الوعي؛ حرصًا منها على سلامة الجميع، كما أطلقت الأمانة العديد من العبارات التوعوية التي تحث الجميع على كيفية الالتزام بهذه التعليمات والتدابير، وكذلك توعية كل المنشآت بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع عودة الحياة لطبيعتها.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:40 PM

شاهد.. هكذا حددت أمانة الشرقية مواقع التباعد الاجتماعي

في كل الأماكن العامة والحدائق والكورنيشات والواجهات البحرية

A A A
حامد العلي - الدمام
2
4,450

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، جهودها الاحترازية والوقائية وتطبيق البروتوكولات البلدية، والتباعد الاجتماعي، والرقابة والتفتيش على كل المنشآت التجارية والغذائية، وكذلك المنشآت الصحية وغير الصحية، مع عودة الحياة الطبيعية؛ وذلك في كل الأماكن العامة والحدائق والكورنيشات والواجهات البحرية.

وفي هذا الإطار قامت بلدية محافظة الخبر بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي؛ وذلك برسم علامات إرشادية (دوائر التباعد الاجتماعي) في الواجهة البحرية والكورنيش بمحافظة الخبر، وسيتم تطبيق هذه الإجراءات في عدد من الواجهات البحرية وكورنيشات مدن ومحافظات المنطقة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد مسافة آمنة بين الأشخاص وتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن؛ وذلك ضمن خطة رفع منع التجول الكامل، وعودة الحياة الطبيعية؛ للمساعدة على الحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل خطر الإصابة به قدر الإمكان، كما يأتي ضمن الإجراءات التي تنفذها الأمانة لتهيئة المرافق العامة ومن ضمنها الكورنيشات والواجهات البحرية والحدائق العامة والمنتزهات.

الى هذا دعت الأمانة الجميعَ إلى الالتزام بكل التدابير والاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي ورفع نسبة الوعي؛ حرصًا منها على سلامة الجميع، كما أطلقت الأمانة العديد من العبارات التوعوية التي تحث الجميع على كيفية الالتزام بهذه التعليمات والتدابير، وكذلك توعية كل المنشآت بالبروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع عودة الحياة لطبيعتها.

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