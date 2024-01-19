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كلية الاتصالات بالرياض تستقبل المستجدين للفصل التدريبي الثاني

"الحناكي": ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح

نظمت كلية الاتصالات في الرياض، ممثلة في إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين، الأحد، على مسرحها، برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441/ 1442هـ.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، في كلمة له، للمتدربين المستجدين، ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب؛ لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، والاستفادة من جميع مرافق وخدمات الكلية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة ليكونوا رجال المستقبل.

وقال: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي، لما يخدمهم مستقبلاً.

من جانبه، أهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، بالمتدربين المستجدين أهمية التحصيل العلمي في الفصل التدريبي الأول، والحرص على الحصول على معدل مرتفع.

وأشار إلى أن حصول المتدرب على معدل متدنٍّ يؤدي إلى طي قيده حسب النظام، مبيناً أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.

وتوالت فقرات البرنامج بالتعريف بالأقسام والإدارات، حيث قدم مدير القبول والتسجيل بالكلية محمد الرميح، عرضاً عن نظام التدريب القبول والتسجيل بالكلية. وإبراهيم الموزان عرضاً آخر عن الخدمات الإرشادية، ومحمد الغامدي عن مركز النشاط، وعاصم الناصر عن مركز الموهبة والإبداع، وعادل العبادي حول التدريب الإلكتروني ومصادر التعلم.

كلية الاتصالات بالرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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كلية الاتصالات بالرياض تستقبل المستجدين للفصل التدريبي الثاني
سبق

نظمت كلية الاتصالات في الرياض، ممثلة في إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين، الأحد، على مسرحها، برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441/ 1442هـ.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، في كلمة له، للمتدربين المستجدين، ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب؛ لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، والاستفادة من جميع مرافق وخدمات الكلية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة ليكونوا رجال المستقبل.

وقال: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي، لما يخدمهم مستقبلاً.

من جانبه، أهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، بالمتدربين المستجدين أهمية التحصيل العلمي في الفصل التدريبي الأول، والحرص على الحصول على معدل مرتفع.

وأشار إلى أن حصول المتدرب على معدل متدنٍّ يؤدي إلى طي قيده حسب النظام، مبيناً أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.

وتوالت فقرات البرنامج بالتعريف بالأقسام والإدارات، حيث قدم مدير القبول والتسجيل بالكلية محمد الرميح، عرضاً عن نظام التدريب القبول والتسجيل بالكلية. وإبراهيم الموزان عرضاً آخر عن الخدمات الإرشادية، ومحمد الغامدي عن مركز النشاط، وعاصم الناصر عن مركز الموهبة والإبداع، وعادل العبادي حول التدريب الإلكتروني ومصادر التعلم.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
06:09 PM

كلية الاتصالات بالرياض تستقبل المستجدين للفصل التدريبي الثاني

"الحناكي": ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت كلية الاتصالات في الرياض، ممثلة في إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين، الأحد، على مسرحها، برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441/ 1442هـ.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، في كلمة له، للمتدربين المستجدين، ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب؛ لتسير أمورهم بكل يسر وسهولة، والاستفادة من جميع مرافق وخدمات الكلية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة ليكونوا رجال المستقبل.

وقال: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاجه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي، لما يخدمهم مستقبلاً.

من جانبه، أهاب وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، بالمتدربين المستجدين أهمية التحصيل العلمي في الفصل التدريبي الأول، والحرص على الحصول على معدل مرتفع.

وأشار إلى أن حصول المتدرب على معدل متدنٍّ يؤدي إلى طي قيده حسب النظام، مبيناً أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.

وتوالت فقرات البرنامج بالتعريف بالأقسام والإدارات، حيث قدم مدير القبول والتسجيل بالكلية محمد الرميح، عرضاً عن نظام التدريب القبول والتسجيل بالكلية. وإبراهيم الموزان عرضاً آخر عن الخدمات الإرشادية، ومحمد الغامدي عن مركز النشاط، وعاصم الناصر عن مركز الموهبة والإبداع، وعادل العبادي حول التدريب الإلكتروني ومصادر التعلم.

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