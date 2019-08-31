"بشرى الأفلاج" الخيرية تفوز في مسابقة "عناية" وتحصد رعاية مالية بـ30 ألفًا

تهدف لتشجيع الجهات المعنية على خدمة الأيتام تنموياً ومهارياً وقيمياً واجتماعياً

فازت الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة الأفلاج "بشرى" في مسابقة عناية mini في نسختها الثانية، وتستعد بشرى لحضور ملتقى عناية التدريبي الذي يعد أحد جوائز المسابقة لتدريب المشرفات على دليل وأنشطة البرنامج، حيث حصلت الجمعية على أول رعاية مالية مقدمة من أوقاف الضحيان أحد رعاة المسابقة بمبلغ 30.000 ريال.

وتهدف المسابقة التي ترعاها أوقاف الضحيان الخيرية، ومؤسسة السبيعي الخيرية، ومؤسسة العيسى الخيرية، وأوقاف العضيبي الخيرية بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشجيع الجهات الخيرية لخدمة الأيتام واليتيمات تنموياً ومهارياً وقيمياً واجتماعياً، في جو ترفيهي مفعم بالنشاط والحيوية، عبر تطبيق برنامج (مسابقة عناية mini) وتقديم جوائز قدت قيمتها بأكثر من 600 ألف ريال.

يذكر أن جمعية بشرى النسائية من الجمعيات الرائدة في العمل الخيري والاجتماعي وقدمت وتقدم العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير المهارات لدى الفتيات وفتح آفاق الانخراط في سوق العمل لديهن بعد تدريبهن ثم إقراضهن مبالغ مالية.