النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 234 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

بحضور شخصيات رياضية

حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض، الاثنين المقبل، موعدًا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع فريق مرسيليا على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة .

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرياضية، كما سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة فضائياً، وسيمنع حضور الجمهور طبقًا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة والأرسنال على الترتيب في دور النصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقًا ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض
سبق

حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض، الاثنين المقبل، موعدًا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع فريق مرسيليا على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة .

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرياضية، كما سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة فضائياً، وسيمنع حضور الجمهور طبقًا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة والأرسنال على الترتيب في دور النصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقًا ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
06:13 PM

الاثنين المقبل.. ختام دوري رابطة أحياء الرياض

بحضور شخصيات رياضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
101

حددت رابطة دوري أحياء فرق الرياض، الاثنين المقبل، موعدًا للمباراة النهائية التي ستجمع فريق المملكة مع فريق مرسيليا على ملاعب وزارة الرياضة في عرقة .

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات الرياضية، كما سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة فضائياً، وسيمنع حضور الجمهور طبقًا للإجراءات الاحترازية.

وكان فريقا المملكة ومرسيليا تأهلا للمباراة النهائية بعد أن تجاوزا لشبونة والأرسنال على الترتيب في دور النصف النهائي من البطولة.

يذكر أن دوري أحياء فرق الرياض شهد مشاركة 36 فريقًا ولعبت جميع المباريات على ملعب اليرموك شرق العاصمة الرياض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,320
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,128
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,769

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة