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"معهد الألبان والأغذية" يزفّ 101 شاب إلى سوق العمل في تخصصات جديدة

يمثلون الدفعات الـ8 والـ9 والـ10 من الخريجين في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية

احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج، بتخريج 101 شاب سعودي، إلى سوق العمل في تخصصات جديدة يمثلون الدفعات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الخريجين، بعد حصولهم على شهادة الدبلوم من المعهد في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف.

واحتفل المعهد بتخرج متدربيه، أمس (الثلاثاء)، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" عبدالله العبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله بن ناصر البدر، ومدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية ومسؤولي شركة "المراعي".

وقال نائب رئيس برنامج الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور رياض آل الشيخ، في كلمته بالحفل: "يشرفني نيابة عن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن أنقل لكم تحياته، ويسرني أن أكون معكم اليوم في مناسبة تحمل الفرح والسرور، ونشهد على تخريج شباب سعودي من خيرة شباب الوطن، تدربوا في المعهد التقني للألبان والأغذية، الذي أسسته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 2009 بالمشاركة والمساهمة مع شركة المراعي، وبدأ التدريب فيه عام 2011؛ لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة في صناعة الألبان والأغذية بأنواعها المختلفة وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في سوق العمل السعودي".

وأضاف "آل الشيخ" أن المعهد يشمل تجهيزات وقاعات وورشاً تدريبية ومعامل متخصصة وصالات رياضية، ويعتبر شهادة واضحة على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ بقطاع التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية؛ مما يؤكد للجميع أن تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من أولويات حكومتنا الرشيدة.

وتابع: "نقف اليوم لنحتفل بتخريج 101 متدرب تخرجوا من المعهد التقني للألبان والتغذية بتخصصات مختلفة، وسيلتحقون مباشرة بسوق العمل وفق اتفاقية الشراكة؛ لنشاهد جميعاً مساهمتهم الفعالة في تنمية الوطن، وفي تقديم نماذج إيجابية للفنيين السعوديين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، وليس هذا فحسب؛ بل إن هؤلاء الشباب وبما يملكونه من مؤهلات سواء باللغة الإنجليزية أو المهارات الفنية؛ سيكونون إضافة كبيرة ومميزة -بحول الله- لشركة المراعي، وتعزيزاً لدور المعهد لخدمة قطاع صناعة الألبان والأغذية، ونقدم الشكر لشركة "تانيا" لانضمامها لبرنامج المعهد برعاية تدريب وتوظيف الشباب السعودي، ورغبتها الجادة في استمرار هذا الدعم".

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية عبدالله البدر، أن المعهد يهدف إلى زيادة الأمن الغذائي، من خلال التدريب على صناعة الأغذية والألبان، إذ يستقطب المعهد في العام عشرات المتدربين، الذين يزج بهم إلى سوق العمل في تخصصات متعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف "البدر" أن المعهد يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المراعي، الذي تعاونت في تأسيسيه مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف"، لتأهيل شباب سعودي في تخصصات جديدة، لتلبي احتياجات الوطن في هذا المجال.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان إبراهيم العقيلي، أن المعهد يقدم عدداً من البرامج المتنوعة بجانب تدريب الطلاب في مجال الأغذية والألبان؛ بهدف خلق بيئة جاذبة للمتدربين وتعزيز المهارات لديهم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم الأعمال المجتمعية، وهو ما عمل به المعهد.

وقال العقيلي: "الشباب السعودي لديه رغبة في الأعمال التي تعود منافعها على الوطن، ولمسنا لدى متدربينا العزيمة والإصرار على خوض التجربة والالتحاق بسوق العمل في تخصصات الألبان والأغذية، ونعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لخريجي المعهد.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"معهد الألبان والأغذية" يزفّ 101 شاب إلى سوق العمل في تخصصات جديدة
سبق

احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج، بتخريج 101 شاب سعودي، إلى سوق العمل في تخصصات جديدة يمثلون الدفعات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الخريجين، بعد حصولهم على شهادة الدبلوم من المعهد في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف.

واحتفل المعهد بتخرج متدربيه، أمس (الثلاثاء)، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" عبدالله العبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله بن ناصر البدر، ومدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية ومسؤولي شركة "المراعي".

وقال نائب رئيس برنامج الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور رياض آل الشيخ، في كلمته بالحفل: "يشرفني نيابة عن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن أنقل لكم تحياته، ويسرني أن أكون معكم اليوم في مناسبة تحمل الفرح والسرور، ونشهد على تخريج شباب سعودي من خيرة شباب الوطن، تدربوا في المعهد التقني للألبان والأغذية، الذي أسسته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 2009 بالمشاركة والمساهمة مع شركة المراعي، وبدأ التدريب فيه عام 2011؛ لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة في صناعة الألبان والأغذية بأنواعها المختلفة وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في سوق العمل السعودي".

وأضاف "آل الشيخ" أن المعهد يشمل تجهيزات وقاعات وورشاً تدريبية ومعامل متخصصة وصالات رياضية، ويعتبر شهادة واضحة على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ بقطاع التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية؛ مما يؤكد للجميع أن تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من أولويات حكومتنا الرشيدة.

وتابع: "نقف اليوم لنحتفل بتخريج 101 متدرب تخرجوا من المعهد التقني للألبان والتغذية بتخصصات مختلفة، وسيلتحقون مباشرة بسوق العمل وفق اتفاقية الشراكة؛ لنشاهد جميعاً مساهمتهم الفعالة في تنمية الوطن، وفي تقديم نماذج إيجابية للفنيين السعوديين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، وليس هذا فحسب؛ بل إن هؤلاء الشباب وبما يملكونه من مؤهلات سواء باللغة الإنجليزية أو المهارات الفنية؛ سيكونون إضافة كبيرة ومميزة -بحول الله- لشركة المراعي، وتعزيزاً لدور المعهد لخدمة قطاع صناعة الألبان والأغذية، ونقدم الشكر لشركة "تانيا" لانضمامها لبرنامج المعهد برعاية تدريب وتوظيف الشباب السعودي، ورغبتها الجادة في استمرار هذا الدعم".

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية عبدالله البدر، أن المعهد يهدف إلى زيادة الأمن الغذائي، من خلال التدريب على صناعة الأغذية والألبان، إذ يستقطب المعهد في العام عشرات المتدربين، الذين يزج بهم إلى سوق العمل في تخصصات متعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف "البدر" أن المعهد يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المراعي، الذي تعاونت في تأسيسيه مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف"، لتأهيل شباب سعودي في تخصصات جديدة، لتلبي احتياجات الوطن في هذا المجال.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان إبراهيم العقيلي، أن المعهد يقدم عدداً من البرامج المتنوعة بجانب تدريب الطلاب في مجال الأغذية والألبان؛ بهدف خلق بيئة جاذبة للمتدربين وتعزيز المهارات لديهم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم الأعمال المجتمعية، وهو ما عمل به المعهد.

وقال العقيلي: "الشباب السعودي لديه رغبة في الأعمال التي تعود منافعها على الوطن، ولمسنا لدى متدربينا العزيمة والإصرار على خوض التجربة والالتحاق بسوق العمل في تخصصات الألبان والأغذية، ونعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لخريجي المعهد.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف".

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:21 PM

"معهد الألبان والأغذية" يزفّ 101 شاب إلى سوق العمل في تخصصات جديدة

يمثلون الدفعات الـ8 والـ9 والـ10 من الخريجين في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخرج
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احتفل المعهد التقني للألبان والأغذية في محافظة الخرج، بتخريج 101 شاب سعودي، إلى سوق العمل في تخصصات جديدة يمثلون الدفعات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الخريجين، بعد حصولهم على شهادة الدبلوم من المعهد في الصيانة والإنتاج الحيواني وتقنية الأغذية ضمن برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف.

واحتفل المعهد بتخرج متدربيه، أمس (الثلاثاء)، بحضور محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "المراعي" عبدالله العبدالكريم، ورئيس مجلس إدارة المعهد عبدالله بن ناصر البدر، ومدير عام المركز الوطني للشركات الاستراتيجية الدكتور رياض آل الشيخ، وعدد من مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية ومسؤولي شركة "المراعي".

وقال نائب رئيس برنامج الشراكات الاستراتيجية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور رياض آل الشيخ، في كلمته بالحفل: "يشرفني نيابة عن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، أن أنقل لكم تحياته، ويسرني أن أكون معكم اليوم في مناسبة تحمل الفرح والسرور، ونشهد على تخريج شباب سعودي من خيرة شباب الوطن، تدربوا في المعهد التقني للألبان والأغذية، الذي أسسته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في عام 2009 بالمشاركة والمساهمة مع شركة المراعي، وبدأ التدريب فيه عام 2011؛ لتأهيل الشباب السعودي بالمهارات اللازمة في صناعة الألبان والأغذية بأنواعها المختلفة وتأهيلهم لفرص العمل الموجودة في سوق العمل السعودي".

وأضاف "آل الشيخ" أن المعهد يشمل تجهيزات وقاعات وورشاً تدريبية ومعامل متخصصة وصالات رياضية، ويعتبر شهادة واضحة على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بالغ بقطاع التعليم والتدريب في مملكتنا الغالية؛ مما يؤكد للجميع أن تأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية الشابة من أولويات حكومتنا الرشيدة.

وتابع: "نقف اليوم لنحتفل بتخريج 101 متدرب تخرجوا من المعهد التقني للألبان والتغذية بتخصصات مختلفة، وسيلتحقون مباشرة بسوق العمل وفق اتفاقية الشراكة؛ لنشاهد جميعاً مساهمتهم الفعالة في تنمية الوطن، وفي تقديم نماذج إيجابية للفنيين السعوديين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، وليس هذا فحسب؛ بل إن هؤلاء الشباب وبما يملكونه من مؤهلات سواء باللغة الإنجليزية أو المهارات الفنية؛ سيكونون إضافة كبيرة ومميزة -بحول الله- لشركة المراعي، وتعزيزاً لدور المعهد لخدمة قطاع صناعة الألبان والأغذية، ونقدم الشكر لشركة "تانيا" لانضمامها لبرنامج المعهد برعاية تدريب وتوظيف الشباب السعودي، ورغبتها الجادة في استمرار هذا الدعم".

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة المعهد التقني للألبان والأغذية عبدالله البدر، أن المعهد يهدف إلى زيادة الأمن الغذائي، من خلال التدريب على صناعة الأغذية والألبان، إذ يستقطب المعهد في العام عشرات المتدربين، الذين يزج بهم إلى سوق العمل في تخصصات متعلقة بالأمن الغذائي.

وأضاف "البدر" أن المعهد يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة المراعي، الذي تعاونت في تأسيسيه مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق الموارد البشرية "هدف"، لتأهيل شباب سعودي في تخصصات جديدة، لتلبي احتياجات الوطن في هذا المجال.

بدوره، أكد المدير التنفيذي للمعهد التقني للأغذية والألبان إبراهيم العقيلي، أن المعهد يقدم عدداً من البرامج المتنوعة بجانب تدريب الطلاب في مجال الأغذية والألبان؛ بهدف خلق بيئة جاذبة للمتدربين وتعزيز المهارات لديهم، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تدعم الأعمال المجتمعية، وهو ما عمل به المعهد.

وقال العقيلي: "الشباب السعودي لديه رغبة في الأعمال التي تعود منافعها على الوطن، ولمسنا لدى متدربينا العزيمة والإصرار على خوض التجربة والالتحاق بسوق العمل في تخصصات الألبان والأغذية، ونعمل على تعزيز الاستقرار الوظيفي لخريجي المعهد.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية هو أحد برامج الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني وشركة المراعي، وبدعم من صندوق الموارد البشرية "هدف".

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