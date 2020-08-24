حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 5 ملايين و682.491 والوفيات 176.223

الفيروس سلب الحياة من 572 شخصًا خلال يوم

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 572 حالة ليصبح 176.223 حالة إضافة إلى تسجيل خمسة ملايين و682.491 حالة إصابة بزيادة 38.679 حالة عن إحصائها السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر في اليوم السابق، وفقًا لـ"رويترز".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.