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بعد "فيديو السرقة" وفي وقت قياسي.. الأمن يطيح بـ"لص سيارات بيشة"

مقطع جرى تداوله على نطاق واسع قابلته جهود التحريات والدوريات السرية

أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة، في وقت قياسي، بشاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة وهو يقوم بسرقة مركبة "صالون" من إحدى الورش بالصناعية.

وأكدت المصادر أن أفراد البحث الجنائي فور وصول البلاغ إليهم، كثّفوا فِرَق الدوريات السرية، وبذلوا جهودًا كبيرة للإطاحة بالمركبة والسائق، وأنه -بفضل الله تعالى- تم رصد المركبة في أحد المواقع شمال بيشة، والقبض على قائدها؛ حيث تَبَيّن أنه في العقد الثاني من عمره، وتم تحويله للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله على مستوى المحافظة، وثّقته إحدى الورش، قد أوضح ترجّل الشاب على قدميه حتى وصل إلى إحدى المركبات المتوقفة أمام ورش بصناعية ييشة، ليقوم بسرقتها ويقودها فورًا ويفر من الموقع.

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بعد "فيديو السرقة" وفي وقت قياسي.. الأمن يطيح بـ"لص سيارات بيشة"
سبق

أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة، في وقت قياسي، بشاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة وهو يقوم بسرقة مركبة "صالون" من إحدى الورش بالصناعية.

وأكدت المصادر أن أفراد البحث الجنائي فور وصول البلاغ إليهم، كثّفوا فِرَق الدوريات السرية، وبذلوا جهودًا كبيرة للإطاحة بالمركبة والسائق، وأنه -بفضل الله تعالى- تم رصد المركبة في أحد المواقع شمال بيشة، والقبض على قائدها؛ حيث تَبَيّن أنه في العقد الثاني من عمره، وتم تحويله للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله على مستوى المحافظة، وثّقته إحدى الورش، قد أوضح ترجّل الشاب على قدميه حتى وصل إلى إحدى المركبات المتوقفة أمام ورش بصناعية ييشة، ليقوم بسرقتها ويقودها فورًا ويفر من الموقع.

11 يونيو 2019 - 8 شوّال 1440
08:54 AM

بعد "فيديو السرقة" وفي وقت قياسي.. الأمن يطيح بـ"لص سيارات بيشة"

مقطع جرى تداوله على نطاق واسع قابلته جهود التحريات والدوريات السرية

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
0
1,278

أطاح أفراد شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة بيشة، في وقت قياسي، بشاب في العقد الثاني من عمره، كان قد ظهر في مقطع متداول بشكل واسع في المحافظة وهو يقوم بسرقة مركبة "صالون" من إحدى الورش بالصناعية.

وأكدت المصادر أن أفراد البحث الجنائي فور وصول البلاغ إليهم، كثّفوا فِرَق الدوريات السرية، وبذلوا جهودًا كبيرة للإطاحة بالمركبة والسائق، وأنه -بفضل الله تعالى- تم رصد المركبة في أحد المواقع شمال بيشة، والقبض على قائدها؛ حيث تَبَيّن أنه في العقد الثاني من عمره، وتم تحويله للجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وكان مقطع فيديو قد جرى تداوله على مستوى المحافظة، وثّقته إحدى الورش، قد أوضح ترجّل الشاب على قدميه حتى وصل إلى إحدى المركبات المتوقفة أمام ورش بصناعية ييشة، ليقوم بسرقتها ويقودها فورًا ويفر من الموقع.

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