"المحرج" يقدم سلسلة "ميثاق" للتوعية بمجال القانون والحقوق

الأول من نوعه عربياً لمخاطبته الصم .. أكثر من نصف مليون مشاهدة

بدأ المحامي الدكتور عبدالمحسن بن محمد المحرج؛ في بث سلسلة حلقات توعوية مصوّرة بمجال الحقوق تمّ نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "#ميثاق".

وتعد هذه السلسلة إحدى المبادرات المجتمعية التي ترعاها منصة "هاشتاق السعودية"، بالتعاون مع شركة ديتيلز للإنتاج الإعلامي، ومنصة هدهد الإشارية التي قدمت لغة الإشارة في السلسلة المصوّرة، حيث تم حتى الآن نشر خمس حلقات تجاوزت مشاهداتها نصف مليون مشاهدة بمعدل 100 ألف مشاهدة لكل حلقة.

واستهل الدكتور المحرج؛ تلك السلسلة بمقطع حول أهمية توثيق الحقوق وكتابة التعاملات، حيث أكّد أن معظم شرائح المجتمع يتساهلون في توثيق التعاملات لعدة أسباب، منها طبيعة المجتمع والمجاملات الاجتماعية والعادات والتقاليد التي قد تفهم على أنها عدم ثقة بالآخرين، مبيناً أن هذه المعتقدات أورثت لدى المجتمع نتائج سلبية تمثلت في تدفق عدد كبير من القضايا إلى المحاكم وضياع للحقوق وقطيعة للأرحام، فيما كان يمكن تفاديها بالاقتداء بقوله تعالى في سورة البقرة "... فَاكْتُبُوهُ".

وفي الحلقة الثانية، بيّن الدكتور "المحرج" كيفية تقييم تعامل الناس مع الشيكات حيث أوضح من خلال الفيديو، أن هناك تساهلاً كبيراً في التعامل معها، إما عن حسن النية، أو عدم فهم لطبيعة تلك الورقة، موضحاً أن الشيكات وُجدت لتيسير التعاملات وتخفيف عبء حمل النقد، ولابد أن تأخذ أهمية ومكانة النقد، محذراً من أن تحتوي الشيكات على عدد من المحاذير التي قد تجر صاحبها إلى دهاليز القضاء.

كما تناول "المحرج"؛ الحديث عن جريمة غسل الأموال والجهود التي قامت بها المملكة لمكافحتها، ولاسيما مع انضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي الـ "FATF" كأول دولة عربية تنضم إليها، محذراً من خطورة الجريمة والممارسات التي قد تزل بقدم صاحبها للمهالك، وتورّطه في جرائم غسل الأموال.

عقب ذلك ذكر "المحرج"؛ مرتكزات ضرورية عدة لتكوين الشراكات التجارية وقيام الكيانات في الاقتصاد السعودي، مبيناً أن وزارة التجارة والاستثمار قدّمت نماذج واضحة لذلك، ومقدماً عدداً من النصائح لنجاح تلك الشركات، أهمها ضرورة الإفصاح والشفافية في رأس المال، واعتماد آلية واضحة لتوزيع الأرباح، ووضع آلية لكيفية الخروج من هذه الشراكة.

وفي الحلقة الخامسة، أشار "المحرج"؛ إلى الخطوات الواجب اتباعها للمحافظة على المشاريع والثروات الناجحة التي يحققها الأشخاص وكيفية دوامها واستمرارها، منوهاً بأن أولى الخطوات تتمثل في تدوين كل الثروات وجميع الأملاك، والاستفادة من نوع جديد من أنواع الشركات وهي شركة الشخص الواحد، وإظهار جميع الشركات الخفية والعلنية وتوضيحها وتحريزها في مكان يمكن الوصول إليه.