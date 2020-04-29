متحدث الصحة: لا توجد دراسة تؤكد نقل الفيروس عبر الرضاعة الطبيعية

قال: الرعاية للحوامل المصابات بالفيروس في السعودية تتم على أعلى مستوى

عبدالله النحيط:أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عبر المؤتمر الصحفي اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد بأن الرعاية للحوامل المصابات بالفيروس في السعودية تتم على أعلى مستوى وهنالك عدد من الحالات قد أنجبت مواليد متعافين بحمد الله كما هو حال الحامل التي وضعت طفلها وهي مصابة بالفيروس في العاصمة الرياض لا تزال بصحة جيدة والمتابعة مستمرة ومولودها سليم بحمد الله.

كما ذكر العبدالعالي العديد من النصائح المهمة للحوامل المصابات بالفيروس بداية بالسلوكيات الصحية المشددة بخصوص النظافة والبقاء في العزل المناسب وعدم التفريط في المتابعة الطبية المشددة لحالتها ومواصلة أخذ المقويات والمعالجات التي يجب المداومة عليها أثناء فترة الحمل بإشراف مباشر من الطبيب للمساهمة في المحافظة على سلامتها وسلامة الطفل.

فيما بعد الولادة أوصى العبدالعالي بضرورة غسل اليدين قبل التعامل مع الطفل وعدم ملامسة الأسطح مباشرة وأن ترتدي الأم الكمامة لوقاية الطفل من العدوى بالفيروس ولا مانع من الرضاعة الطبيعية لأنه لم يثبت أنها ناقلة للفيروس.