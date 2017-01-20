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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح Chrome

المركز: يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وقال المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر: التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.99؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html

ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي

انقر على إعادة التشغيل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح Chrome
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وقال المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر: التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.99؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html

ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي

انقر على إعادة التشغيل.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
01:49 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة حول تحديث بمتصفح Chrome

المركز: يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وتنفيذ برمجيات خبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,032

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome، لأنظمة Windows، Mac، Linux.

وقال المركز، في تغريدة على حسابه بتويتر: التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.99؛ حيث أصدرت Google توضيحًا للتحديثات اللازمة عبر الرابط:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop_19.html

ويدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome".

سيبحث Chrome عن التحديثات، وسيقوم بالتحديث التلقائي

انقر على إعادة التشغيل.

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