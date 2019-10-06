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شاهد.. رعاية الأفلاج الصحية تعقد اجتماعها الأول لجدولة أعمالها

تُعد أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة

عقدت جمعية "رعاية" الصحية في الأفلاج، اجتماعها الأول، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيلَ مجلس الإدارة الجديد.

وجرى خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، وحضور أعضاء الجمعية؛ توزيع اللجان وجدولة الأعمال، والشروع في تنفيذ أعمال الجمعية، بهدف نشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب.

وتعتبر "رعاية" الصحية في الأفلاج أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة، وتضمّ في عضوية مجلس إدارتها: رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، ونائبه عويض عبدالله آل خضير، وأمين الصندوق عبدالله حمدان آل حمدان.

وعضوية: ذيب سلطان السبيعي، مسفر محمد آل ظافر، مسلم بادي الدوسري، حسن جاسي آل خشيبة، سلطان غصين الدوسري، خالد ناصر القنعير، مفرح عبدالله الدوسري، مبارك مسفر آل عريم.

جمعية رعاية الصحية في الأفلاج الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. رعاية الأفلاج الصحية تعقد اجتماعها الأول لجدولة أعمالها
سبق

عقدت جمعية "رعاية" الصحية في الأفلاج، اجتماعها الأول، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيلَ مجلس الإدارة الجديد.

وجرى خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، وحضور أعضاء الجمعية؛ توزيع اللجان وجدولة الأعمال، والشروع في تنفيذ أعمال الجمعية، بهدف نشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب.

وتعتبر "رعاية" الصحية في الأفلاج أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة، وتضمّ في عضوية مجلس إدارتها: رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، ونائبه عويض عبدالله آل خضير، وأمين الصندوق عبدالله حمدان آل حمدان.

وعضوية: ذيب سلطان السبيعي، مسفر محمد آل ظافر، مسلم بادي الدوسري، حسن جاسي آل خشيبة، سلطان غصين الدوسري، خالد ناصر القنعير، مفرح عبدالله الدوسري، مبارك مسفر آل عريم.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
08:03 PM

شاهد.. رعاية الأفلاج الصحية تعقد اجتماعها الأول لجدولة أعمالها

تُعد أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقدت جمعية "رعاية" الصحية في الأفلاج، اجتماعها الأول، بعد اعتماد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشكيلَ مجلس الإدارة الجديد.

وجرى خلال الاجتماع برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، وحضور أعضاء الجمعية؛ توزيع اللجان وجدولة الأعمال، والشروع في تنفيذ أعمال الجمعية، بهدف نشر الوعي بسبل الوقاية من الأمراض والتوعية والتثقيف والإرشاد والاستشارات والتأهيل والتدريب.

وتعتبر "رعاية" الصحية في الأفلاج أول جمعية تتأسّس إلكترونيًّا بالمحافظة، وتضمّ في عضوية مجلس إدارتها: رئيس مجلس الإدارة سعد محمد آل حبشان، ونائبه عويض عبدالله آل خضير، وأمين الصندوق عبدالله حمدان آل حمدان.

وعضوية: ذيب سلطان السبيعي، مسفر محمد آل ظافر، مسلم بادي الدوسري، حسن جاسي آل خشيبة، سلطان غصين الدوسري، خالد ناصر القنعير، مفرح عبدالله الدوسري، مبارك مسفر آل عريم.

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