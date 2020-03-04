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صدمة بعد تسريب صور هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" المرتقب

أُصيب عشاق سلسلة هواتف "بيكسل" التي تطلقها شركة "جوجل" الأمريكية بالصدمة، بعد تسريب صور الهاتف الجديد المرتقب "بيكسل 4 أيه".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مجموعة من الصور المسربة لهاتف "بيكسل 4 أيه"، والتي يظهر فيها تراجع كبير في التصميم عن الهواتف الذكية الحديثة التي يطلقها منافسوه.

وتُظهر الصور المسربة أن هاتف "جوجل" سيأتي بكاميرا أمامية على شكل "نوتش"، أو "ثقب"، في الزاوية العليا اليسرى من الهاتف؛ وهو ما تراجعت الكثير من الهواتف الجديدة عن استخدامه واستعانت بتقنية الكاميرا الأمامية المخفية.

كما يظهر من الصور المسربة أيضًا أن "بيكسل 4 أيه" سيأتي أيضًا بمستشعر بصمة أصبع في الجهة الخلفية للهاتف، وهو ما تخلّت عنه الشركات المنافسة ووضعت المستشعر مخفيًّا في قلب الشاشة اللمسية.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة وفلاش واحد على شكل مربع صغير، وهو أيضًا أقل بكثير مما تستخدمه الشركات الأخرى التي يتراوح عدد الكاميرات الخلفية بها من 3 إلى 4 كاميرات، وبعض الهواتف تستخدم 5 كاميرات.

ولكن يبدو أن "جوجل" تجهز مفاجأة بشأن تلك التسريبات، وربما تكون تلك الكاميرا الخلفية الواحدة مثلًا تحمل تقنيات أفضل من كل الكاميرات الخلفية التي يتم دعمها في باقي الهواتف المنافسة.

كما يظهر من التسريبات أن هاتف "جوجل" المرتقب سيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.81 بوصة مصنعة من الكريستال السائل.

جوجل بيكسل 4 أيه

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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صدمة بعد تسريب صور هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" المرتقب
سبق

أُصيب عشاق سلسلة هواتف "بيكسل" التي تطلقها شركة "جوجل" الأمريكية بالصدمة، بعد تسريب صور الهاتف الجديد المرتقب "بيكسل 4 أيه".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مجموعة من الصور المسربة لهاتف "بيكسل 4 أيه"، والتي يظهر فيها تراجع كبير في التصميم عن الهواتف الذكية الحديثة التي يطلقها منافسوه.

وتُظهر الصور المسربة أن هاتف "جوجل" سيأتي بكاميرا أمامية على شكل "نوتش"، أو "ثقب"، في الزاوية العليا اليسرى من الهاتف؛ وهو ما تراجعت الكثير من الهواتف الجديدة عن استخدامه واستعانت بتقنية الكاميرا الأمامية المخفية.

كما يظهر من الصور المسربة أيضًا أن "بيكسل 4 أيه" سيأتي أيضًا بمستشعر بصمة أصبع في الجهة الخلفية للهاتف، وهو ما تخلّت عنه الشركات المنافسة ووضعت المستشعر مخفيًّا في قلب الشاشة اللمسية.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة وفلاش واحد على شكل مربع صغير، وهو أيضًا أقل بكثير مما تستخدمه الشركات الأخرى التي يتراوح عدد الكاميرات الخلفية بها من 3 إلى 4 كاميرات، وبعض الهواتف تستخدم 5 كاميرات.

ولكن يبدو أن "جوجل" تجهز مفاجأة بشأن تلك التسريبات، وربما تكون تلك الكاميرا الخلفية الواحدة مثلًا تحمل تقنيات أفضل من كل الكاميرات الخلفية التي يتم دعمها في باقي الهواتف المنافسة.

كما يظهر من التسريبات أن هاتف "جوجل" المرتقب سيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.81 بوصة مصنعة من الكريستال السائل.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:53 PM

صدمة بعد تسريب صور هاتف "جوجل بيكسل 4 أيه" المرتقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أُصيب عشاق سلسلة هواتف "بيكسل" التي تطلقها شركة "جوجل" الأمريكية بالصدمة، بعد تسريب صور الهاتف الجديد المرتقب "بيكسل 4 أيه".

ونشر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، مجموعة من الصور المسربة لهاتف "بيكسل 4 أيه"، والتي يظهر فيها تراجع كبير في التصميم عن الهواتف الذكية الحديثة التي يطلقها منافسوه.

وتُظهر الصور المسربة أن هاتف "جوجل" سيأتي بكاميرا أمامية على شكل "نوتش"، أو "ثقب"، في الزاوية العليا اليسرى من الهاتف؛ وهو ما تراجعت الكثير من الهواتف الجديدة عن استخدامه واستعانت بتقنية الكاميرا الأمامية المخفية.

كما يظهر من الصور المسربة أيضًا أن "بيكسل 4 أيه" سيأتي أيضًا بمستشعر بصمة أصبع في الجهة الخلفية للهاتف، وهو ما تخلّت عنه الشركات المنافسة ووضعت المستشعر مخفيًّا في قلب الشاشة اللمسية.

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية واحدة وفلاش واحد على شكل مربع صغير، وهو أيضًا أقل بكثير مما تستخدمه الشركات الأخرى التي يتراوح عدد الكاميرات الخلفية بها من 3 إلى 4 كاميرات، وبعض الهواتف تستخدم 5 كاميرات.

ولكن يبدو أن "جوجل" تجهز مفاجأة بشأن تلك التسريبات، وربما تكون تلك الكاميرا الخلفية الواحدة مثلًا تحمل تقنيات أفضل من كل الكاميرات الخلفية التي يتم دعمها في باقي الهواتف المنافسة.

كما يظهر من التسريبات أن هاتف "جوجل" المرتقب سيأتي بشاشة لمسية بقياس 5.81 بوصة مصنعة من الكريستال السائل.

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