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وفاة النجم المصري الشهير عزت أبو عوف

بعد صراع طويل مع أمراض في القلب والكبد

تُوفي النجم المصري عزت أبو عوف؛ في ساعةٍ مبكّرة من صباح اليوم الإثنين، بعد صراعٍ طويل مع أمراضٍ في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي؛ قوله إن أبو عوف تُوفي، صباح اليوم، عن عمرٍ يناهز 71 عاماً، فيما لم يتحدّد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وكشفت تقارير، قبل نحو شهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، فيما لم تُكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

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وفاة النجم المصري الشهير عزت أبو عوف
سبق

تُوفي النجم المصري عزت أبو عوف؛ في ساعةٍ مبكّرة من صباح اليوم الإثنين، بعد صراعٍ طويل مع أمراضٍ في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي؛ قوله إن أبو عوف تُوفي، صباح اليوم، عن عمرٍ يناهز 71 عاماً، فيما لم يتحدّد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وكشفت تقارير، قبل نحو شهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، فيما لم تُكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:26 AM

وفاة النجم المصري الشهير عزت أبو عوف

بعد صراع طويل مع أمراض في القلب والكبد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفي النجم المصري عزت أبو عوف؛ في ساعةٍ مبكّرة من صباح اليوم الإثنين، بعد صراعٍ طويل مع أمراضٍ في القلب والكبد.

ونقلت مواقع مصرية عن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي؛ قوله إن أبو عوف تُوفي، صباح اليوم، عن عمرٍ يناهز 71 عاماً، فيما لم يتحدّد بعد موعد تشييع الجثمان والعزاء.

وكشفت تقارير، قبل نحو شهر، أن النجم المصري الشهير يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات المهندسين، فيما لم تُكشف طبيعة أزمته الصحية آنذاك.

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