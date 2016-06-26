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فيديو.. كيف أدخلت 5 حبات شوكولاتة رجلًا موسوعة غينيس

لم تنفعه ماجستير الهندسة فاستمرت أبراجه في الانهيار

خمس حبات شوكولاتة فقط كانت وراء دخول المهندس البريطاني ويل كوتبيل لموسوعة غينيس، عندما حطم الرقم القياسي لتكديس حبات شوكولاتة "إم آند إمز" فوق بعضها البعض.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: ربما تكون شوكولاتة "إم آند إمز" قد دارت حول الأرض مع رواد الفضاء؛ لكن هل حاولت يومًا ترتيبها فوق بعضها البعض؟

المهندس المدني البريطاني ويل كوتبيل ليس أحمق، عندما يقول إنه كسر سجل غينيس لوضعه حبات "إم آند إمز" فوق بعضها بإجمالي رقم كبير، إنه الرقم 5.

يقول "كوتبيل": عندما أخبرتهم أنه رقم 5، أعتقد أنهم أصيبوا بالصدمة، يريدون مشاهدة المحاولة؛ لكن الأمر أصعب مما يبدو.

أثناء فترة إغلاق كورونا، قدّم "كوتبيل" محاولاته لكسر الرقم السابق وهو 4 حبات، وبعد ظُهر أحد الأيام، عانى من مئات الإخفاقات، ولم تنفعه درجة الماجستير في الهندسة، فاستمرت أبراجه الصغيرة في الانهيار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

يقول "كوتبيل": إنها ليست مسطحة كما نعتقد، إنها كروية جدًّا، مثل كرة القدم أو كرات السوكر بولز؛ لكنه في النهاية نجح.

وعن نجاحه، يقول"كوتبيل": كنت منتشيًا للغاية عندما وضعت الخامسة، كنت أركض في الغرفة وذراعي في الهواء، بمجرد كسر السجل، أعترف أنني أكلتها جميعًا.

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فيديو.. كيف أدخلت 5 حبات شوكولاتة رجلًا موسوعة غينيس
سبق

خمس حبات شوكولاتة فقط كانت وراء دخول المهندس البريطاني ويل كوتبيل لموسوعة غينيس، عندما حطم الرقم القياسي لتكديس حبات شوكولاتة "إم آند إمز" فوق بعضها البعض.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: ربما تكون شوكولاتة "إم آند إمز" قد دارت حول الأرض مع رواد الفضاء؛ لكن هل حاولت يومًا ترتيبها فوق بعضها البعض؟

المهندس المدني البريطاني ويل كوتبيل ليس أحمق، عندما يقول إنه كسر سجل غينيس لوضعه حبات "إم آند إمز" فوق بعضها بإجمالي رقم كبير، إنه الرقم 5.

يقول "كوتبيل": عندما أخبرتهم أنه رقم 5، أعتقد أنهم أصيبوا بالصدمة، يريدون مشاهدة المحاولة؛ لكن الأمر أصعب مما يبدو.

أثناء فترة إغلاق كورونا، قدّم "كوتبيل" محاولاته لكسر الرقم السابق وهو 4 حبات، وبعد ظُهر أحد الأيام، عانى من مئات الإخفاقات، ولم تنفعه درجة الماجستير في الهندسة، فاستمرت أبراجه الصغيرة في الانهيار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

يقول "كوتبيل": إنها ليست مسطحة كما نعتقد، إنها كروية جدًّا، مثل كرة القدم أو كرات السوكر بولز؛ لكنه في النهاية نجح.

وعن نجاحه، يقول"كوتبيل": كنت منتشيًا للغاية عندما وضعت الخامسة، كنت أركض في الغرفة وذراعي في الهواء، بمجرد كسر السجل، أعترف أنني أكلتها جميعًا.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
02:15 PM

فيديو.. كيف أدخلت 5 حبات شوكولاتة رجلًا موسوعة غينيس

لم تنفعه ماجستير الهندسة فاستمرت أبراجه في الانهيار

A A A
أيمن حسن - الرياض
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3,122

خمس حبات شوكولاتة فقط كانت وراء دخول المهندس البريطاني ويل كوتبيل لموسوعة غينيس، عندما حطم الرقم القياسي لتكديس حبات شوكولاتة "إم آند إمز" فوق بعضها البعض.

ويقول تقرير على موقع "سي إن إن" بالعربية: ربما تكون شوكولاتة "إم آند إمز" قد دارت حول الأرض مع رواد الفضاء؛ لكن هل حاولت يومًا ترتيبها فوق بعضها البعض؟

المهندس المدني البريطاني ويل كوتبيل ليس أحمق، عندما يقول إنه كسر سجل غينيس لوضعه حبات "إم آند إمز" فوق بعضها بإجمالي رقم كبير، إنه الرقم 5.

يقول "كوتبيل": عندما أخبرتهم أنه رقم 5، أعتقد أنهم أصيبوا بالصدمة، يريدون مشاهدة المحاولة؛ لكن الأمر أصعب مما يبدو.

أثناء فترة إغلاق كورونا، قدّم "كوتبيل" محاولاته لكسر الرقم السابق وهو 4 حبات، وبعد ظُهر أحد الأيام، عانى من مئات الإخفاقات، ولم تنفعه درجة الماجستير في الهندسة، فاستمرت أبراجه الصغيرة في الانهيار لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات.

يقول "كوتبيل": إنها ليست مسطحة كما نعتقد، إنها كروية جدًّا، مثل كرة القدم أو كرات السوكر بولز؛ لكنه في النهاية نجح.

وعن نجاحه، يقول"كوتبيل": كنت منتشيًا للغاية عندما وضعت الخامسة، كنت أركض في الغرفة وذراعي في الهواء، بمجرد كسر السجل، أعترف أنني أكلتها جميعًا.

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