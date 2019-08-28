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"937" حجَزَ 52 ألف موعد بمراكز الرعاية الصحية الأولية في أسبوع

المركز قدّم 50 ألف استشارة طبية وتلقى 166 ألف مكالمة هاتفية

قام مركز "صحة 937" بحجز 52574 موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى 9228 بلاغًا، وأنهى إجراء 179 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم 50013 استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 166676 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 54682 استفسارًا.

ويقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز "صحة 937"، أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يكون تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم أسبوعيًّا.

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"937" حجَزَ 52 ألف موعد بمراكز الرعاية الصحية الأولية في أسبوع
سبق

قام مركز "صحة 937" بحجز 52574 موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى 9228 بلاغًا، وأنهى إجراء 179 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم 50013 استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 166676 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 54682 استفسارًا.

ويقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز "صحة 937"، أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يكون تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم أسبوعيًّا.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
01:28 PM

"937" حجَزَ 52 ألف موعد بمراكز الرعاية الصحية الأولية في أسبوع

المركز قدّم 50 ألف استشارة طبية وتلقى 166 ألف مكالمة هاتفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز "صحة 937" بحجز 52574 موعدًا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الأسبوع الماضي؛ فيما تلقى 9228 بلاغًا، وأنهى إجراء 179 طلبًا للنقل من مستشفى إلى آخر.

وأوضحت "الصحة" أن المركز قدّم 50013 استشارة طبية خلال نفس الفترة؛ فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 166676 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 54682 استفسارًا.

ويقدم مركز "صحة 937" مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل: خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة، والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

ويتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة"، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى؛ لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز "صحة 937"، أحد أهم المبادرات في "الصحة"، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة.

ويقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يكون تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة؛ إذ ينشر هذا التقييم أسبوعيًّا.

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