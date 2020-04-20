"بوتين": ذروة انتشار "كورونا" في روسيا لم تأت بعد

الإصابات تجاوزت 47 ألفاً

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405، وفقاً لـ"رويترز".