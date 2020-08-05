أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية. وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".

"الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية ذياب الشمري سبق 2020-08-05 أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.



وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441 08:28 PM

"الجمارك": تمديد مهلة تصحيح البيانات الجمركية لثلاثة أشهر إضافية مع دفع الفروقات دون الغرامات المترتبة





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أوضحت "الجمارك السعودية" أنه للمستوردين تصحيح البيانات الجمركية المُدخلة بشكل خاطئ، لتفادي العقوبات المحتلمة، وذلك بعد تمديد المهلة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" من الجمارك السعودية 3 أشهر إضافية.



وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إنه "تم تمديد المبادرة 3 أشهر إضافية، مع الاكتفاء بدفع الفروقات الجمركية دون الوقوع في الغرامات المترتبة على ذلك".