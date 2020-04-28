النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوريا الجنوبية: 14 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد

ليرتفع عدد الضحايا إلى 244 وإجمالي المتعافين 8854 شخصًا

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليلة أمس، ارتفع بمقدار 14 حالة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10752.

وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، فقد قَلَّ عدد حالات انتقال العدوى داخليًّا؛ حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة؛ مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي؛ فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وإيغو (2).

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس، ليرتفع عددها إلى 244 حالة؛ فيما غادر 90 مصابًا المستشفيات الكورية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصًا.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كوريا الجنوبية: 14 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليلة أمس، ارتفع بمقدار 14 حالة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10752.

وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، فقد قَلَّ عدد حالات انتقال العدوى داخليًّا؛ حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة؛ مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي؛ فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وإيغو (2).

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس، ليرتفع عددها إلى 244 حالة؛ فيما غادر 90 مصابًا المستشفيات الكورية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصًا.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:27 AM

كوريا الجنوبية: 14 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد

ليرتفع عدد الضحايا إلى 244 وإجمالي المتعافين 8854 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
0
188

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد حتى منتصف ليلة أمس، ارتفع بمقدار 14 حالة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10752.

وأوضحت المراكز في حصيلتها اليومية، أنه على الرغم من زيادة الحالات الوافدة من القادمين من الخارج، فقد قَلَّ عدد حالات انتقال العدوى داخليًّا؛ حيث ظل المعدل اليومي للإصابات الجديدة في حدود عشر إصابات لليوم العاشر على التوالي.

وأضافت أنه تم تسجيل 12 حالة وافدة من الخارج من بين الـ14 إصابة الجديدة؛ مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ثلاث حالات أثناء عملية الحجر الصحي؛ فيما توزعت باقي الحالات على العاصمة سيئول (4) وإقليم كيونغكي (3) وإيغو (2).

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة أمس، ليرتفع عددها إلى 244 حالة؛ فيما غادر 90 مصابًا المستشفيات الكورية، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8854 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,625
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,259
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة