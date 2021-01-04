باشر المهندس أحمد بن عمر العارضي، اليوم الاثنين، مهام عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تعيينه. واجتمع "العارضي" بالمسؤولين ومدراء العموم بالهيئة، واطلع على سير العمل، وناقش العديد من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمنطقة. وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان -سلمهما الله- على ثقتهما الكريمة، متمنياً من الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة منطقة مكة المكرمة وساكنيها. يشار إلى أن المهندس أحمد العارضي حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويمتلك خبرة في إدارة المشاريع تتجاوز 25 عامًا قضاها في شركة أرامكو، حيث تقلد بها عدة مناصب قيادية، كان أهمها مشاركته في فريق عمل تنفيذ مشروع درء مخاطر الأمطار وتصريف السيول، ومشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ومدير مشروع توسعة بترو رابغ المرحلة الثانية، والتي نفذت في وقت سابق. يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تتولى رسم السياسات في تطوير وتنمية المحافظات التابعة للمنطقة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ البرامج والمشروعات وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات العلاقات بالمنطقة.

"العارضي" يباشر عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هادي العصيمي سبق 2021-01-04 باشر المهندس أحمد بن عمر العارضي، اليوم الاثنين، مهام عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تعيينه.



واجتمع "العارضي" بالمسؤولين ومدراء العموم بالهيئة، واطلع على سير العمل، وناقش العديد من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمنطقة.



وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان -سلمهما الله- على ثقتهما الكريمة، متمنياً من الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة منطقة مكة المكرمة وساكنيها.



يشار إلى أن المهندس أحمد العارضي حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويمتلك خبرة في إدارة المشاريع تتجاوز 25 عامًا قضاها في شركة أرامكو، حيث تقلد بها عدة مناصب قيادية، كان أهمها مشاركته في فريق عمل تنفيذ مشروع درء مخاطر الأمطار وتصريف السيول، ومشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ومدير مشروع توسعة بترو رابغ المرحلة الثانية، والتي نفذت في وقت سابق.



يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تتولى رسم السياسات في تطوير وتنمية المحافظات التابعة للمنطقة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ البرامج والمشروعات وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات العلاقات بالمنطقة.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442 02:30 PM

"العارضي" يباشر عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اجتمع بالمسؤولين وناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع التنموية





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باشر المهندس أحمد بن عمر العارضي، اليوم الاثنين، مهام عمله رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ بعد صدور موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تعيينه.



واجتمع "العارضي" بالمسؤولين ومدراء العموم بالهيئة، واطلع على سير العمل، وناقش العديد من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الهيئة بالمنطقة.



وقدم الرئيس التنفيذي للهيئة شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل، ونائبه، الأمير بدر بن سلطان -سلمهما الله- على ثقتهما الكريمة، متمنياً من الله أن يمده بالعون والتوفيق لخدمة منطقة مكة المكرمة وساكنيها.



يشار إلى أن المهندس أحمد العارضي حاصل على بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويمتلك خبرة في إدارة المشاريع تتجاوز 25 عامًا قضاها في شركة أرامكو، حيث تقلد بها عدة مناصب قيادية، كان أهمها مشاركته في فريق عمل تنفيذ مشروع درء مخاطر الأمطار وتصريف السيول، ومشروع مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ومدير مشروع توسعة بترو رابغ المرحلة الثانية، والتي نفذت في وقت سابق.



يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تتولى رسم السياسات في تطوير وتنمية المحافظات التابعة للمنطقة وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى متابعة وتنفيذ البرامج والمشروعات وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات العلاقات بالمنطقة.