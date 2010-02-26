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غداً الأخضر يواجه "مولدوفا" ودياً.. وبيتزي: المباراة ستكون مفيدة للجهاز الفني

الأشعة المغناطيسية تبين نوع إصابة هتان

يخوض المنتخب السعودي الأول عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين في معسكره الذي تحتضنه جدة مواجهته الودية أمام منتخب مولدوفا، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي المواجهة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد اختتم تدريباته اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي. وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بعدها أجرى الجهاز الفني مناورة على نصف مساحة الملعب.

واكتفى مهاجم المنتخب مجاهد المنيع بأداء تدريبات خاصة في الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين أجرى لاعب الوسط هتان باهبري أشعة مغناطيسية للوقوف على حالة الإصابة التي تعرض لها في مناورة يوم أمس.

من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي أن المباراة الودية التي ستقام يوم غد الاثنين أمام منتخب مولدوفا ستكون مفيدة للجهاز الفني، مشيراً إلى أنها ستبين لهم مدى استفادة لاعبي المنتخب من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد بيتزي أن الجهاز الفني استفاد من المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنها جاءت بهدف التعرف بشكل أكبر على اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً الأخضر يواجه "مولدوفا" ودياً.. وبيتزي: المباراة ستكون مفيدة للجهاز الفني
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين في معسكره الذي تحتضنه جدة مواجهته الودية أمام منتخب مولدوفا، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي المواجهة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد اختتم تدريباته اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي. وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بعدها أجرى الجهاز الفني مناورة على نصف مساحة الملعب.

واكتفى مهاجم المنتخب مجاهد المنيع بأداء تدريبات خاصة في الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين أجرى لاعب الوسط هتان باهبري أشعة مغناطيسية للوقوف على حالة الإصابة التي تعرض لها في مناورة يوم أمس.

من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي أن المباراة الودية التي ستقام يوم غد الاثنين أمام منتخب مولدوفا ستكون مفيدة للجهاز الفني، مشيراً إلى أنها ستبين لهم مدى استفادة لاعبي المنتخب من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد بيتزي أن الجهاز الفني استفاد من المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنها جاءت بهدف التعرف بشكل أكبر على اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
12:10 AM

غداً الأخضر يواجه "مولدوفا" ودياً.. وبيتزي: المباراة ستكون مفيدة للجهاز الفني

الأشعة المغناطيسية تبين نوع إصابة هتان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يخوض المنتخب السعودي الأول عند الساعة الثامنة والنصف من مساء غد الاثنين في معسكره الذي تحتضنه جدة مواجهته الودية أمام منتخب مولدوفا، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي المواجهة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد اختتم تدريباته اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي. وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية بعدها أجرى الجهاز الفني مناورة على نصف مساحة الملعب.

واكتفى مهاجم المنتخب مجاهد المنيع بأداء تدريبات خاصة في الصالة الرياضية تحت إشراف الجهاز الطبي، في حين أجرى لاعب الوسط هتان باهبري أشعة مغناطيسية للوقوف على حالة الإصابة التي تعرض لها في مناورة يوم أمس.

من جانبه أوضح المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي أن المباراة الودية التي ستقام يوم غد الاثنين أمام منتخب مولدوفا ستكون مفيدة للجهاز الفني، مشيراً إلى أنها ستبين لهم مدى استفادة لاعبي المنتخب من المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد بيتزي أن الجهاز الفني استفاد من المرحلة الثانية، مشيراً إلى أنها جاءت بهدف التعرف بشكل أكبر على اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية.

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