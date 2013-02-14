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"أمانة الرياض" تعتمد تأهيل 8 تحالفات للمنافسة على مشروع مواقف العليا

يهدف إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري وتخفيف مستويات التلوث البيئي

اعتمدت أمانة منطقة الرياض تأهيل ثمانية تحالفات للمنافسة على مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا بالرياض.

وتفصيلاً، يُعد المشروع إحدى الفرص الاستثمارية النوعية التي تطرحها الأمانة بهدف تنمية إيرادات المدينة تماشيًا مع مستهدفات الرياض الطموحة. ويقع المشروع بين طريقَيْ العروبة شمالاً ومكة المكرمة جنوبًا، وطريقَيْ العليا شرقا والملك فهد غربًا، وفي منطقة تمثل مركزًا تجاريًّا في قلب العاصمة.

ويهدف مشروع مواقف العليا إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة المالية للمدن، وتحسين جودة الحياة في العاصمة، إلى جانب تكامله مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وقربه من أهم محطات قطار الرياض.

ويشمل المشروع، الذي يأتي بالتعاون بين أمانة الرياض والمركز الوطني للتخصيص، 6.703 مواقف للسيارات، تضم 4.174 موقفًا على الشارع، و2.529 موقفًا ضمن مبانٍ متعددة الأدوار موزعة على 13 قطعة أرض وفق مساحات مختلفة، بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد BOT) البناء – التشغيل – التحويل).

أمانة الرياض مشروع مواقف العليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تعتمد تأهيل 8 تحالفات للمنافسة على مشروع مواقف العليا
سبق

اعتمدت أمانة منطقة الرياض تأهيل ثمانية تحالفات للمنافسة على مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا بالرياض.

وتفصيلاً، يُعد المشروع إحدى الفرص الاستثمارية النوعية التي تطرحها الأمانة بهدف تنمية إيرادات المدينة تماشيًا مع مستهدفات الرياض الطموحة. ويقع المشروع بين طريقَيْ العروبة شمالاً ومكة المكرمة جنوبًا، وطريقَيْ العليا شرقا والملك فهد غربًا، وفي منطقة تمثل مركزًا تجاريًّا في قلب العاصمة.

ويهدف مشروع مواقف العليا إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة المالية للمدن، وتحسين جودة الحياة في العاصمة، إلى جانب تكامله مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وقربه من أهم محطات قطار الرياض.

ويشمل المشروع، الذي يأتي بالتعاون بين أمانة الرياض والمركز الوطني للتخصيص، 6.703 مواقف للسيارات، تضم 4.174 موقفًا على الشارع، و2.529 موقفًا ضمن مبانٍ متعددة الأدوار موزعة على 13 قطعة أرض وفق مساحات مختلفة، بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد BOT) البناء – التشغيل – التحويل).

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:38 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
01:54 AM

"أمانة الرياض" تعتمد تأهيل 8 تحالفات للمنافسة على مشروع مواقف العليا

يهدف إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري وتخفيف مستويات التلوث البيئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت أمانة منطقة الرياض تأهيل ثمانية تحالفات للمنافسة على مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا بالرياض.

وتفصيلاً، يُعد المشروع إحدى الفرص الاستثمارية النوعية التي تطرحها الأمانة بهدف تنمية إيرادات المدينة تماشيًا مع مستهدفات الرياض الطموحة. ويقع المشروع بين طريقَيْ العروبة شمالاً ومكة المكرمة جنوبًا، وطريقَيْ العليا شرقا والملك فهد غربًا، وفي منطقة تمثل مركزًا تجاريًّا في قلب العاصمة.

ويهدف مشروع مواقف العليا إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة المالية للمدن، وتحسين جودة الحياة في العاصمة، إلى جانب تكامله مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وقربه من أهم محطات قطار الرياض.

ويشمل المشروع، الذي يأتي بالتعاون بين أمانة الرياض والمركز الوطني للتخصيص، 6.703 مواقف للسيارات، تضم 4.174 موقفًا على الشارع، و2.529 موقفًا ضمن مبانٍ متعددة الأدوار موزعة على 13 قطعة أرض وفق مساحات مختلفة، بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد BOT) البناء – التشغيل – التحويل).

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