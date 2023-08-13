النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هبوط اضطراري لمروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية عقب تعرضها لإطلاق نار

في ولاية فيرجينيا.. إصابة أحد الطياريْن اللذيْن كانا على متنها

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها اليوم، هبوط مروحية تابعة لها اضطراريًّا في ولاية فيرجينيا؛ وذلك بعد أن تعرضت لإطلاق نار باتجاهها؛ مما أدى إلى إصابة أحد الطياريْن اللذيْن كانا على متنها.

وقال البيان: إن الطائرة من طراز "UH-1N"، كانت تحلق على بُعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

وأشارت النتائج الأولية -بحسب البيان- إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وأوضح البيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة؛ فيما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.

القوات الجوية الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هبوط اضطراري لمروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية عقب تعرضها لإطلاق نار
سبق

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها اليوم، هبوط مروحية تابعة لها اضطراريًّا في ولاية فيرجينيا؛ وذلك بعد أن تعرضت لإطلاق نار باتجاهها؛ مما أدى إلى إصابة أحد الطياريْن اللذيْن كانا على متنها.

وقال البيان: إن الطائرة من طراز "UH-1N"، كانت تحلق على بُعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

وأشارت النتائج الأولية -بحسب البيان- إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وأوضح البيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة؛ فيما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:38 AM

هبوط اضطراري لمروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية عقب تعرضها لإطلاق نار

في ولاية فيرجينيا.. إصابة أحد الطياريْن اللذيْن كانا على متنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,360

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها اليوم، هبوط مروحية تابعة لها اضطراريًّا في ولاية فيرجينيا؛ وذلك بعد أن تعرضت لإطلاق نار باتجاهها؛ مما أدى إلى إصابة أحد الطياريْن اللذيْن كانا على متنها.

وقال البيان: إن الطائرة من طراز "UH-1N"، كانت تحلق على بُعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

وأشارت النتائج الأولية -بحسب البيان- إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وأوضح البيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة؛ فيما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,878
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,280
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,206
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,616

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان
مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

مركز الملك سلمان الواجهة المشرقة لمملكة الإنسانية

علي آل شرمة
تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

تحية لأبناء التدريب التقني والمهني

حسن آل عمير
هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة