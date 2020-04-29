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"الصحة" العُمانية: 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2274

قالت: عدد الوفيات الإجمالي 10 ولدينا 364 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2274 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (143) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ منها (42) حالة لعُمانيين، و(101) لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2274) حالة، وعدد الوفيات (10)، و(364) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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"الصحة" العُمانية: 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2274
سبق

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2274 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (143) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ منها (42) حالة لعُمانيين، و(101) لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2274) حالة، وعدد الوفيات (10)، و(364) حالة تماثلت للشفاء.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
11:06 AM

"الصحة" العُمانية: 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2274

قالت: عدد الوفيات الإجمالي 10 ولدينا 364 حالة تماثلت للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العُمانية، صباح اليوم الأربعاء، تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2274 حالة.

وقالت الوزارة: تسجيل (143) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ منها (42) حالة لعُمانيين، و(101) لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2274) حالة، وعدد الوفيات (10)، و(364) حالة تماثلت للشفاء.

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