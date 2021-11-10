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قريبًا.. "المواصفات والمقاييس" تضع حدًّا للقراءات الخاطئة لعدادات الماء والكهرباء

تحرُّكها يضبط العلاقة بين الجانبَيْن.. والتطبيق في الربع الأول من ٢٠٢٢

من المتوقع أن تضع "هيئة المواصفات والمقاييس" من خلال مبادرة "تقييس"، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، حدًّا للقراءات الخاطئة في عدادات الماء والكهرباء بسبب تذمُّر الكثيرين مؤخرًا، وهي الجهة الموكل إليها مراقبة أجهزة الموازين والقياس وأجهزة القراءات المختلفة، وستشمل كذلك فحص أجهزة الرصد الآلي "ساهر"؛ وذلك بعد تزايُد الشكاوى والتشكيك بمبالغ الفواتير، خاصة الماء والكهرباء.

واستضافت "الإخبارية" في تقريرها الذي سلَّط الضوء على هذا التحرك من "المواصفات والمقاييس" مواطنين اشتكوا من مضاعفة الفواتير رغم أن بعضهم أغلق عداد الماء.

وأضافت "الإخبارية" بأن المبادرة تأتي لضبط العلاقة بين مقدِّم الخدمة والمشترك، وتشمل محال الأسماك وأجهزة القياس الأخرى في محال الذهب. مشيرين إلى أن المبادرة ستُفعَّل في الربع الأول من ٢٠٢٢.

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قريبًا.. "المواصفات والمقاييس" تضع حدًّا للقراءات الخاطئة لعدادات الماء والكهرباء
سبق

من المتوقع أن تضع "هيئة المواصفات والمقاييس" من خلال مبادرة "تقييس"، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، حدًّا للقراءات الخاطئة في عدادات الماء والكهرباء بسبب تذمُّر الكثيرين مؤخرًا، وهي الجهة الموكل إليها مراقبة أجهزة الموازين والقياس وأجهزة القراءات المختلفة، وستشمل كذلك فحص أجهزة الرصد الآلي "ساهر"؛ وذلك بعد تزايُد الشكاوى والتشكيك بمبالغ الفواتير، خاصة الماء والكهرباء.

واستضافت "الإخبارية" في تقريرها الذي سلَّط الضوء على هذا التحرك من "المواصفات والمقاييس" مواطنين اشتكوا من مضاعفة الفواتير رغم أن بعضهم أغلق عداد الماء.

وأضافت "الإخبارية" بأن المبادرة تأتي لضبط العلاقة بين مقدِّم الخدمة والمشترك، وتشمل محال الأسماك وأجهزة القياس الأخرى في محال الذهب. مشيرين إلى أن المبادرة ستُفعَّل في الربع الأول من ٢٠٢٢.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
08:16 PM

قريبًا.. "المواصفات والمقاييس" تضع حدًّا للقراءات الخاطئة لعدادات الماء والكهرباء

تحرُّكها يضبط العلاقة بين الجانبَيْن.. والتطبيق في الربع الأول من ٢٠٢٢

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بدر العتيبي - الرياض
10
6,046

من المتوقع أن تضع "هيئة المواصفات والمقاييس" من خلال مبادرة "تقييس"، التي تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، حدًّا للقراءات الخاطئة في عدادات الماء والكهرباء بسبب تذمُّر الكثيرين مؤخرًا، وهي الجهة الموكل إليها مراقبة أجهزة الموازين والقياس وأجهزة القراءات المختلفة، وستشمل كذلك فحص أجهزة الرصد الآلي "ساهر"؛ وذلك بعد تزايُد الشكاوى والتشكيك بمبالغ الفواتير، خاصة الماء والكهرباء.

واستضافت "الإخبارية" في تقريرها الذي سلَّط الضوء على هذا التحرك من "المواصفات والمقاييس" مواطنين اشتكوا من مضاعفة الفواتير رغم أن بعضهم أغلق عداد الماء.

وأضافت "الإخبارية" بأن المبادرة تأتي لضبط العلاقة بين مقدِّم الخدمة والمشترك، وتشمل محال الأسماك وأجهزة القياس الأخرى في محال الذهب. مشيرين إلى أن المبادرة ستُفعَّل في الربع الأول من ٢٠٢٢.

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