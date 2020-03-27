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"إغاثي" الملك سلمان يسلم دفعة جديدة من المساعدات للمدارس في تنزانيا

اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و7 آلات تصوير

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

حيث سلّم المساعدات في مقر وزارة الخارجية التنزانية في مدينة دار السلام، القائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا، عبد العزيز بن حمد العاصم، لعضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، والتي اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و7 آلات تصوير، وزعت على عدد من المدارس في العاصمة دودوما.

وعبرت عضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم هذه المساعدات للشعب التنزاني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من خلال المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي" الملك سلمان يسلم دفعة جديدة من المساعدات للمدارس في تنزانيا
سبق

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

حيث سلّم المساعدات في مقر وزارة الخارجية التنزانية في مدينة دار السلام، القائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا، عبد العزيز بن حمد العاصم، لعضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، والتي اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و7 آلات تصوير، وزعت على عدد من المدارس في العاصمة دودوما.

وعبرت عضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم هذه المساعدات للشعب التنزاني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من خلال المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
10:51 PM

"إغاثي" الملك سلمان يسلم دفعة جديدة من المساعدات للمدارس في تنزانيا

اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و7 آلات تصوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم دفعة جديدة من المساعدات العينية للمدارس في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

حيث سلّم المساعدات في مقر وزارة الخارجية التنزانية في مدينة دار السلام، القائم بأعمال سفارة المملكة في تنزانيا، عبد العزيز بن حمد العاصم، لعضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، والتي اشتملت على 120 جهاز حاسب آلي و7 آلات تصوير، وزعت على عدد من المدارس في العاصمة دودوما.

وعبرت عضو البرلمان التنزاني فاطمة توفيق، عن بالغ الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لتقديم هذه المساعدات للشعب التنزاني.

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين من خلال المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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