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الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

تسع مباريات لعبها نادي الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كانت حصيلتها تعادلين فقط، وسبع خسائر، آخرها من الفيحاء. وهو رقم لا يليق بتاريخ اسم وجماهير نادٍ عريق كالاتحاد الذي كان من قبل ملء السمع والبصر.. وهو ما جعل محبيه يتساءلون إلى أين أيها العميد العريق المبجل.. أيها التاريخ المنير المؤزر.. يا من ملكت أفئدة العشاق، وفاض الحب في الأعماق لك، وزاد الشوق في الأحداق وانكشف..!!

الاتحاد بات يسير بلاعبيه الحاليين "محليين ومحترفين" إلى الدرجة الأولى، وإن كان دون ذلك خرط القتاد؛ فكيف يسقط نادٍ خلفه مدرج عظيم، سيكون لهم حضور يهز المدرجات والملعب في قادم المباريات.. إلا أن النتائج الحالية لا تبشر بخير كما يراها المتابع العادي والنقاد الرياضيون؛ فالتعويض في الجولات السبع الأخيرة يكون للعامل النفسي فيها دور كبير..!! أعتقد أن على إدارة النادي والجهاز الفني إخراج اللاعبين الحاليين من مأزق الإحباط بتغيير ثلثي الأسماء الحالية، وإدخال لاعبين من درجتَي الأولمبي والشباب، يملكون الحماس والروح الاتحادية المعروفة، والاعتماد عليهم مهما كلف الأمر، وذلك بتغيير بعض الأسماء، مثل السميري والمزيعل وفهد المولد ومنصور الحربي ومعاذ وجوناس والأحمدي وأحمد عسيري وبيزتيش.. فهؤلاء اللاعبون لم يوفَّق معهم الفريق، ولم يخرج منهم سوى بنقطتين..!!

التفريط في أول ثلاث مباريات زاد مع مرور الوقت من صعوبة ما تلاها من جولات؛ ما جعل العامل النفسي يطغى على الجانب اللياقي والجهد البدني المـبذول من اللاعبين، والجُمل التكتيكية من المدرب الكرواتي بيليتش الذي أتى للاتحاد في منتصف الدوري، وأصبح بعض اللاعبين أكثر ارتكابًا للأخطاء الفادحة، فضلاً عن التردد في المبادرة بالتسديد على مرمى الفريق المقابل باستثناء الأحمدي..!! الاتحاد إلى الأولى ما لم ينتشل مسيِّروه حالة الإحباط التي تعصف بالفريق للحد الذي بات كثير منهم يصدق أن أسباب الخسائر "دعوه مظلوم"، وكأن الاتحاد ظالم كما يصوره الواهمون، يسري الظلم في عروقه، في حين أن سبب الإخفاق الاعتماد على لاعبين لا يملكون الموهبة الحقيقية وأساسيات كرة القدم الحديثة؛ لذا لا بد من تغيير جلد الفريق بلاعبين شباب، لا يزال في جعبتهم الكثير من الطموحات والأهداف لتحقيقها في عالم كرة القدم من بوابة العميد..!!

الرئيسية/ المملكة

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الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!
سبق

تسع مباريات لعبها نادي الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كانت حصيلتها تعادلين فقط، وسبع خسائر، آخرها من الفيحاء. وهو رقم لا يليق بتاريخ اسم وجماهير نادٍ عريق كالاتحاد الذي كان من قبل ملء السمع والبصر.. وهو ما جعل محبيه يتساءلون إلى أين أيها العميد العريق المبجل.. أيها التاريخ المنير المؤزر.. يا من ملكت أفئدة العشاق، وفاض الحب في الأعماق لك، وزاد الشوق في الأحداق وانكشف..!!

الاتحاد بات يسير بلاعبيه الحاليين "محليين ومحترفين" إلى الدرجة الأولى، وإن كان دون ذلك خرط القتاد؛ فكيف يسقط نادٍ خلفه مدرج عظيم، سيكون لهم حضور يهز المدرجات والملعب في قادم المباريات.. إلا أن النتائج الحالية لا تبشر بخير كما يراها المتابع العادي والنقاد الرياضيون؛ فالتعويض في الجولات السبع الأخيرة يكون للعامل النفسي فيها دور كبير..!! أعتقد أن على إدارة النادي والجهاز الفني إخراج اللاعبين الحاليين من مأزق الإحباط بتغيير ثلثي الأسماء الحالية، وإدخال لاعبين من درجتَي الأولمبي والشباب، يملكون الحماس والروح الاتحادية المعروفة، والاعتماد عليهم مهما كلف الأمر، وذلك بتغيير بعض الأسماء، مثل السميري والمزيعل وفهد المولد ومنصور الحربي ومعاذ وجوناس والأحمدي وأحمد عسيري وبيزتيش.. فهؤلاء اللاعبون لم يوفَّق معهم الفريق، ولم يخرج منهم سوى بنقطتين..!!

التفريط في أول ثلاث مباريات زاد مع مرور الوقت من صعوبة ما تلاها من جولات؛ ما جعل العامل النفسي يطغى على الجانب اللياقي والجهد البدني المـبذول من اللاعبين، والجُمل التكتيكية من المدرب الكرواتي بيليتش الذي أتى للاتحاد في منتصف الدوري، وأصبح بعض اللاعبين أكثر ارتكابًا للأخطاء الفادحة، فضلاً عن التردد في المبادرة بالتسديد على مرمى الفريق المقابل باستثناء الأحمدي..!! الاتحاد إلى الأولى ما لم ينتشل مسيِّروه حالة الإحباط التي تعصف بالفريق للحد الذي بات كثير منهم يصدق أن أسباب الخسائر "دعوه مظلوم"، وكأن الاتحاد ظالم كما يصوره الواهمون، يسري الظلم في عروقه، في حين أن سبب الإخفاق الاعتماد على لاعبين لا يملكون الموهبة الحقيقية وأساسيات كرة القدم الحديثة؛ لذا لا بد من تغيير جلد الفريق بلاعبين شباب، لا يزال في جعبتهم الكثير من الطموحات والأهداف لتحقيقها في عالم كرة القدم من بوابة العميد..!!

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
12:05 AM

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري - الرياض
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تسع مباريات لعبها نادي الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كانت حصيلتها تعادلين فقط، وسبع خسائر، آخرها من الفيحاء. وهو رقم لا يليق بتاريخ اسم وجماهير نادٍ عريق كالاتحاد الذي كان من قبل ملء السمع والبصر.. وهو ما جعل محبيه يتساءلون إلى أين أيها العميد العريق المبجل.. أيها التاريخ المنير المؤزر.. يا من ملكت أفئدة العشاق، وفاض الحب في الأعماق لك، وزاد الشوق في الأحداق وانكشف..!!

الاتحاد بات يسير بلاعبيه الحاليين "محليين ومحترفين" إلى الدرجة الأولى، وإن كان دون ذلك خرط القتاد؛ فكيف يسقط نادٍ خلفه مدرج عظيم، سيكون لهم حضور يهز المدرجات والملعب في قادم المباريات.. إلا أن النتائج الحالية لا تبشر بخير كما يراها المتابع العادي والنقاد الرياضيون؛ فالتعويض في الجولات السبع الأخيرة يكون للعامل النفسي فيها دور كبير..!! أعتقد أن على إدارة النادي والجهاز الفني إخراج اللاعبين الحاليين من مأزق الإحباط بتغيير ثلثي الأسماء الحالية، وإدخال لاعبين من درجتَي الأولمبي والشباب، يملكون الحماس والروح الاتحادية المعروفة، والاعتماد عليهم مهما كلف الأمر، وذلك بتغيير بعض الأسماء، مثل السميري والمزيعل وفهد المولد ومنصور الحربي ومعاذ وجوناس والأحمدي وأحمد عسيري وبيزتيش.. فهؤلاء اللاعبون لم يوفَّق معهم الفريق، ولم يخرج منهم سوى بنقطتين..!!

التفريط في أول ثلاث مباريات زاد مع مرور الوقت من صعوبة ما تلاها من جولات؛ ما جعل العامل النفسي يطغى على الجانب اللياقي والجهد البدني المـبذول من اللاعبين، والجُمل التكتيكية من المدرب الكرواتي بيليتش الذي أتى للاتحاد في منتصف الدوري، وأصبح بعض اللاعبين أكثر ارتكابًا للأخطاء الفادحة، فضلاً عن التردد في المبادرة بالتسديد على مرمى الفريق المقابل باستثناء الأحمدي..!! الاتحاد إلى الأولى ما لم ينتشل مسيِّروه حالة الإحباط التي تعصف بالفريق للحد الذي بات كثير منهم يصدق أن أسباب الخسائر "دعوه مظلوم"، وكأن الاتحاد ظالم كما يصوره الواهمون، يسري الظلم في عروقه، في حين أن سبب الإخفاق الاعتماد على لاعبين لا يملكون الموهبة الحقيقية وأساسيات كرة القدم الحديثة؛ لذا لا بد من تغيير جلد الفريق بلاعبين شباب، لا يزال في جعبتهم الكثير من الطموحات والأهداف لتحقيقها في عالم كرة القدم من بوابة العميد..!!

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