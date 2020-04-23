النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بمدينة أبها إلى 39 حالة

فيما سجّلت إصابة جديدة بالفيروس

ارتفع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩، إلى 39 حالة، وذلك وفق مؤشر حالات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

يأتي هذا فيما سجلت أبها، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يبين الموقع عدد الحالات النشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بمدينة أبها إلى 39 حالة
سبق

ارتفع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩، إلى 39 حالة، وذلك وفق مؤشر حالات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

يأتي هذا فيما سجلت أبها، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يبين الموقع عدد الحالات النشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:24 PM

ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا بمدينة أبها إلى 39 حالة

فيما سجّلت إصابة جديدة بالفيروس

A A A
محمد المواسي - أبها
2
9,535

ارتفع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد ١٩، إلى 39 حالة، وذلك وفق مؤشر حالات فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة.

يأتي هذا فيما سجلت أبها، اليوم، إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يبين الموقع عدد الحالات النشطة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1158 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الأربعاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,050
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,539
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة