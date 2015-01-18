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"الصحة 973" يرد على استفسار مواطنة لم تحصل على موعد لعمل مسحة لعائلتها

قال إن المواعيد تتم جدولتها.. وفي حال وجود أعراض يجب التوجه لعيادات "تطمن"

أجاب مركز اتصال الصحة "937" عن سؤال لمواطنة قالت: "في مكة والطائف ما فيه مواعيد للمسحة، كل العائلة مريضة ولا حصلنا موعد لعمل مسحة للتأكد؟".

وتفصيلًا: رد "الصحة 937" على المواطنة بالقول: لا بأس عليكم إن شاء الله، يتم جدولة مواعيد الفحص بشكل مستمر، في حال وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة لا قدر الله يمكن التوجه مباشرة لعيادات تطمن، ويمكنك الاطلاع على عيادات تطمن ومواقعهم من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx

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"الصحة 973" يرد على استفسار مواطنة لم تحصل على موعد لعمل مسحة لعائلتها
سبق

أجاب مركز اتصال الصحة "937" عن سؤال لمواطنة قالت: "في مكة والطائف ما فيه مواعيد للمسحة، كل العائلة مريضة ولا حصلنا موعد لعمل مسحة للتأكد؟".

وتفصيلًا: رد "الصحة 937" على المواطنة بالقول: لا بأس عليكم إن شاء الله، يتم جدولة مواعيد الفحص بشكل مستمر، في حال وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة لا قدر الله يمكن التوجه مباشرة لعيادات تطمن، ويمكنك الاطلاع على عيادات تطمن ومواقعهم من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:29 PM

"الصحة 973" يرد على استفسار مواطنة لم تحصل على موعد لعمل مسحة لعائلتها

قال إن المواعيد تتم جدولتها.. وفي حال وجود أعراض يجب التوجه لعيادات "تطمن"

A A A
هادي العصيمي - الرياض
3
1,867

أجاب مركز اتصال الصحة "937" عن سؤال لمواطنة قالت: "في مكة والطائف ما فيه مواعيد للمسحة، كل العائلة مريضة ولا حصلنا موعد لعمل مسحة للتأكد؟".

وتفصيلًا: رد "الصحة 937" على المواطنة بالقول: لا بأس عليكم إن شاء الله، يتم جدولة مواعيد الفحص بشكل مستمر، في حال وجود أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة لا قدر الله يمكن التوجه مباشرة لعيادات تطمن، ويمكنك الاطلاع على عيادات تطمن ومواقعهم من خلال الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/Tataman-Clinics/Pages/default.aspx

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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