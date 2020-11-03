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محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا: المستقبل دائمًا أفضل

الإمارات كانت قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح صيني

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا؛ داعيًّا الله أن «يحفظ الجميع».

وقال حاكم دبي: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونُشيد بفِرَق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًّا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

يُذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، في 14 سبتمبر الماضي، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس حينها: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

كما أكد أن "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة، أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبو ظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا: المستقبل دائمًا أفضل
سبق

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا؛ داعيًّا الله أن «يحفظ الجميع».

وقال حاكم دبي: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونُشيد بفِرَق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًّا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

يُذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، في 14 سبتمبر الماضي، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس حينها: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

كما أكد أن "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة، أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبو ظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
12:25 PM

محمد بن راشد يتلقى لقاح كورونا: المستقبل دائمًا أفضل

الإمارات كانت قد أجازت الاستخدام الطارئ للقاح صيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا؛ داعيًّا الله أن «يحفظ الجميع».

وقال حاكم دبي: «أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع.. ونُشيد بفِرَق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميًّا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس.. والمستقبل دائمًا أفضل وأجمل في دولة الإمارات».

يُذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، في 14 سبتمبر الماضي، لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملًا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس حينها: "الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

كما أكد أن "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة، أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية «سينوفارم»، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبو ظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

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