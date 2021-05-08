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"المياه الوطنية" تردّ على "مواطن قرطبة": لديك مخالفتا تسرب

بإمكانه الاطلاع على الصور عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة

تلقت "سبق" رداً صحفياً من شركة المياه الوطنية على خلفية نشر مناشدة مواطن يسكن في حي قرطبة متضرر من تجمعات المياه أمام منزله، مشيرةً أنه بعد التحقق ثبت وجود مخالفتي تسرب من عقاره.

وقالت الشركة رداً على المناشدة بعنوان "مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب": تم التحقق من المخالفات المقيدة على حساب العميل عن طريق أنظمة الشركة، وتبين وجود مخالفتي تسرب مياه من عقاره، وحالة المخالفات مستحقة حسب ضوابط الإجراءات المعتمدة، حيث يتم اعتماد المخالفات وفق شروط وضوابط، كجودة الصور ووضوح مصدر المياه من العقار المخالف.

وأضافت: في حال رغبة العميل التحقق من ذلك فبإمكانه الاطلاع على صور المخالفات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء للاطلاع عليها، والتحقق منها، كما ندعو مراسل الصحيفة إلى التنسيق مع الشركة لزيارتها والتحقق من المخالفات المرصودة.

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"المياه الوطنية" تردّ على "مواطن قرطبة": لديك مخالفتا تسرب
سبق

تلقت "سبق" رداً صحفياً من شركة المياه الوطنية على خلفية نشر مناشدة مواطن يسكن في حي قرطبة متضرر من تجمعات المياه أمام منزله، مشيرةً أنه بعد التحقق ثبت وجود مخالفتي تسرب من عقاره.

وقالت الشركة رداً على المناشدة بعنوان "مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب": تم التحقق من المخالفات المقيدة على حساب العميل عن طريق أنظمة الشركة، وتبين وجود مخالفتي تسرب مياه من عقاره، وحالة المخالفات مستحقة حسب ضوابط الإجراءات المعتمدة، حيث يتم اعتماد المخالفات وفق شروط وضوابط، كجودة الصور ووضوح مصدر المياه من العقار المخالف.

وأضافت: في حال رغبة العميل التحقق من ذلك فبإمكانه الاطلاع على صور المخالفات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء للاطلاع عليها، والتحقق منها، كما ندعو مراسل الصحيفة إلى التنسيق مع الشركة لزيارتها والتحقق من المخالفات المرصودة.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
05:28 PM

"المياه الوطنية" تردّ على "مواطن قرطبة": لديك مخالفتا تسرب

بإمكانه الاطلاع على الصور عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة

A A A
عيسى الحربي - الرياض
6
3,285

تلقت "سبق" رداً صحفياً من شركة المياه الوطنية على خلفية نشر مناشدة مواطن يسكن في حي قرطبة متضرر من تجمعات المياه أمام منزله، مشيرةً أنه بعد التحقق ثبت وجود مخالفتي تسرب من عقاره.

وقالت الشركة رداً على المناشدة بعنوان "مواطن في "قرطبة الرياض" يتعرض لمخالفات بسبب سوء السفلتة وتجمعات المياه.. ويشتكي: "ليس لي ذنب": تم التحقق من المخالفات المقيدة على حساب العميل عن طريق أنظمة الشركة، وتبين وجود مخالفتي تسرب مياه من عقاره، وحالة المخالفات مستحقة حسب ضوابط الإجراءات المعتمدة، حيث يتم اعتماد المخالفات وفق شروط وضوابط، كجودة الصور ووضوح مصدر المياه من العقار المخالف.

وأضافت: في حال رغبة العميل التحقق من ذلك فبإمكانه الاطلاع على صور المخالفات عن طريق الفرع الإلكتروني للشركة، أو زيارة أقرب فرع لخدمات العملاء للاطلاع عليها، والتحقق منها، كما ندعو مراسل الصحيفة إلى التنسيق مع الشركة لزيارتها والتحقق من المخالفات المرصودة.

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